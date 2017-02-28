ŞİRKETLER TEKNOLOJİ SINAVINDA

BARSELONA (AA) - Bilgi, iletişim teknolojilerindeki dönüşüm insanları olduğu kadar şirketleri de değişime zorluyor. Bu ihtiyaçtan hareketle Mobil Dünya Kongresi’nin en önemli konu başlıklarından birini, şirketlerin söz konusu teknolojilerindeki dönüşüme nasıl ayak uyduracakları oluşturuyor.

Kurumsal uygulama yazılımında pazar lideri olan, Almanya merkezli SAP da Mobil Dünya Kongresi'nde, Apple ile hayata geçirdiği bulut teknolojisinin geldiği son nokta ve sunduğu çözümleri anlattı.

SAP Ürün ve İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bernd Leukert, burada yaptığı konuşmada, geliştirilen yazılımın insan ve şirketlerin yaşamında yarattığı değişimi anlattı.

Bugünün şirketlerinin başarılı olabilmek için bulut teknolojisi gibi yeniliklerin olduğu, bilgi, iletişim teknolojilerinde değişimlerin yaşandığı bir ortamda yeni birşeyler yapması gerektiğini vurgulayan Leukert, bu dönüşümü gerçekleştiremeyen şirketlerin yaşayamayacağını belirtti.

Leukert, şirketlerin daha önce kendi data merkezleri sınırlı faaliyet gösterirken, artık yazılımın bir servis olarak kullanıldığı yeni bir dünyaya girildiğini söyledi.

Şirketlerin en değerli varlıklarının verileri olduğunu vurgulayan Leukert, bu veri gerçek zamanlı olarak iş zekasıyla yönetilemediğinde şirketlerin yeni aşamaya geçemeyeceğini, ürün ve hizmetlerinin rakiplerinden ayırt edilemeyeceğini ifade etti.

- Yeni ihtiyaçlar, yeni çözümler

Bu alandaki ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla SAP HANA Cloud Platformu’nu hayata geçirdiklerini dile getiren Leukert, bu çözümün SAP Cloud Platformu adıyla genişleyip, güçlenerek yeni özelliklerle yoluna devam edeceğini kaydetti.

SAP Cloud Platformu Başkanı Rolf Schumann da başlangıçta bir telefon kullanıcısının deneyimi söz konusu iken bugün şirketlerin ve cihazların birbiriyle bağlantısı ve konuşmasından söz edildiğini, bunun için de bir platform ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Cloud Platformu üzerine önemli bir yatırım yaptıklarını vurgulayan Schumann, platformun, en hızlı büyüyen ürün özelliği taşıdığına dikkati çekti.

Apple'ın müşteri deneyimi ile SAP'ın süreç bilgisinin bir araya getirilmesiyle kurumsal dünyada müşteri deneyimi yüksek uygulamalar geliştirdiklerini ifade eden Schumann, platformdaki yeniliklere ilişkin bilgi verdi.

iOS için SAP Cloud Platformu, geliştiricilere, tasarımcılara ve işletmelere etkili kurumsal uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak için ihtiyaç duyduğu araçları ve ölçeklenebilirliği sunacak.

SAP Project Companion Mobil Uygulaması, gerçek zamanlı verilerin avantajlarından yararlanarak ve önemli ölçüde basitleştirilen SAP Cloud Platform ile danışmanlar, proje yöneticileri ve genellikle hareket halinde olan diğer kullanıcılara kolaylık sağlayacak.

SAP Cloud Platform Workflows Hizmeti, iş analistlerine, yeni kompozit iş akışlarının hızlı şekilde yaratılmasına olanak sağlayacak.

Nesnelerin interneti ve büyük veri konularında da çözümler içerecek platform için ABD pazarına yönelik özel bir SAP Cloud Platformu Sanal Makine hizmeti tesis edilecek. Oluşan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda Japonya ve Çin'de 2 yeni veri merkezi kurulacak.

SAP, her ölçekte ve sektördeki şirketlerin daha iyi çalışmasına yardımcı olacak çözümler sunuyor. Arka ofisten toplantı salonuna, depodan mağazaya, masaüstünden mobil cihaza uzanan çözümler geliştiren SAP, kişi ve kuruluşların birlikte daha rekabetçi çalışmalarına olanak sağlayacak iş anlayışını güçlendiriyor. SAP, uygulamaları ve hizmetleri, 345 binden fazla müşteri tarafından kullanılıyor.

Anadolu Haber Ajansı