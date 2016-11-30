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Sırbistan'da KEİPA 48. Genel Kurulu başladı

30 Kasım 2016 Çarşamba 16:28
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Başkent Belgrad'daki toplantıya Türkiye, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Moldova, Rusya ve Ukrayna'dan temsilciler de katıldı

Sırbistan'da KEİPA 48. Genel Kurulu başladı

BELGRAD (AA) - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 48. Genel Kurulu, dönem başkanı Sırbistan'ın ev sahipliğinde başkent Belgrad'da başladı.

Türkiye, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Moldova, Rusya ve Ukrayna'dan temsilcilerin de katıldığı 48. Genel Kurulun açılışında konuşan Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, KEİPA'ya katıldıktan sonra ülkesinin diğer ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Sırbistan'ın bölge istikrarının ve iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesine, bölgede işbirliği için olumlu ekonomik ve siyasi bir atmosfer oluşturulmasına katkıda bulunduğunu vurgulayan Gojkovic, KEİPA üyesi olduktan sonra Sırbistan'ın bölgesel iş birliğinin ve organizasyonun uluslararası konumunun güçlendirilmesi, ekonomik iş birliğinin yeni projelerle geliştirilmesi için çaba harcadığını ifade etti.

Gojkovic, KEİPA'nın bugünkü toplantısının ana konularının üye ülkelerdeki reformlar ve meclislerin bu süreçteki rolü, uluslararası yatırımlar, aşırıcılık ve terörle mücadelede dinin ve eğitimin rolü olacağını belirterek, parlamenter diplomasisinin öneminin her geçen gün arttığına ve parlamentoların uluslararası ilişkilerde sorunların çözümü konusunda önemli bir etken olduğuna dikkati çekti.

KEİPA Dönem Başkanı ve Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic de geçen haziran ayından itibaren organizasyonun etkinliklerinde Belgrad'ın merkez olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KEİPA'nın üye ülkelerin birçok ekonomik ve toplumsal konularını kapsayan düzenli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Dacic, KEİPA'nın önemli bir hedefi olduğunu vurgulayarak, "Bu hedef, Karadeniz bölgesinde barışın, istikrarın, güvenliğin ve ortak çıkarların güçlendirilmesi." dedi.

Toplantıya katılan KEİPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise gazetecilere yaptığı açıklamada, KEİPA dönem başkanlığını Sırbistan'dan sonra Türkiye'nin devralacak olması dolayısıyla bu genel kurulun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

1992'de merhum Turgut Özal'ın girişimleriyle kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün Türkiye için çok önemli olduğuna işaret eden Can, gerek organizasyonun 25 yılı olması, gerekse Türkiye'nin dönem başkanı olması dolayısıyla bu dönem başkanlığını İstanbul'da taçlandırmak istediklerini aktardı.

Can, yarın KEİPA'nın altı aylık dönem başkanlığını devralacaklarını anımsatarak, Türkiye'nin dönem başkanlığında ses getirecek projeler hayata geçirmek ve üye ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Anadolu Haber Ajansı
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