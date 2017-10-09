SİNPAŞ GYO VE SİNPAŞ YAPI, BİRLEŞEREK GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Sinpaş Grubunun gayrimenkul alanındaki yatırımları İstanbul’la sınırlı kalmayarak Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, Marmaris, Frankfurt (Almanya) ve Riyad’a kadar (Suudi Arabistan) uzanmıştır. 2007’de kurularak Borsa İstanbul’da halka arz edilen Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisseleri hâlâ borsada işlem görmektedir. Sinpaş Yapı ise, o tarihten bugüne portföyündeki gayrimenkul hisseleri ve Sinpaş GYO’nun ilgi alanına girmeyen alanlarda gayrimenkul geliştirerek büyümüştür.



Grup içinde Sinpaş markalı iki şirket;

iki ayrı organizasyon şeması, iki ayrı marka stratejisi, iki ayrı genel gider yükü, ikiye ayrılmış yatırım bütçesi gibi verimlilik adına sorgulanabilecek unsurlar taşıyordu. Gelişen, değişen dünyada daha az genel giderle daha verimli reklam, pazarlama ve satış ortamının sağlanması için Sinpaş markalı iki şirket, daha büyük bir öz kaynakla borsada yer almayı hedefleyerek güçlerini birleştirme kararı almıştır. Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Çelik, yaptığı açıklamada “Grubumuzun Sinpaş markalı iki şirketi olan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.’nin Sinpaş GYO bünyesinde birleştirilmesine, birleşme için SPK’ya başvurulmasına karar verilmiştir.



Bu kararımızın ardından borsada hisselerimize yatırım yapan ortaklarımızın kârlı çıkmasını da hedefliyoruz. Bu birleşmenin sektörümüze, hissedarlarımıza, ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi. Gayrimenkul sektörünün gelişmesine ve prestij kazanmasına katkı sağlayan öncü firmalardan biri olmaktan gurur duyan Sinpaş, yeni yapılanmasıyla Türkiye'ye değer katacak projeler üretmeye devam edecektir.

Basın Bülteni