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ŞİMŞEK, YASAKLARIN KALDIRILMASI İÇİN RUSYA'YA GİDİYOR

18 Nisan 2017 Salı 12:12
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Başbakan Yardımcısı Şimşek başkanlığındaki heyet, yaş meyve ve sebze ithalatı ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasakların kaldırılması talebinde bulunacak

ŞİMŞEK, YASAKLARIN KALDIRILMASI İÇİN RUSYA'YA GİDİYOR
ANKARA (AA)  - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığındaki heyet, Rusya tarafından uygulanan ekonomik tedbirlerin kaldırılmasını ele almak üzere bugün Moskova'ya gidecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu Türk heyeti, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ile görüşecek.

Heyetler arası görüşmelerde, yaş meyve ve sebze ithalatına uygulanan yasakların kaldırılması gündeme getirilecek. Görüşmelerde ayrıca müteahhitlik başta olmak üzere sektör faaliyet yasakları ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasağın kaldırılması, vize uygulamalarında eskiye dönüşün sağlanması, karayolu ulaştırmasındaki kısıtların kaldırılması talepleri de iletilecek.


Anadolu Haber Ajansı
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