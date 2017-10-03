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Şimşek: Amacımız fiyat oynaklığını azaltmak

03 Ekim 2017 Salı 14:18
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Meyve ve sebzelerin marketlerde ambajlarından çıkarılmadan satılacak olmasını yorumlayan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Amacımız yaş meyve ve sebzede fire oranını düşürmek, fiyat oynaklığını azaltmak" diye konuştu.

Şimşek: Amacımız fiyat oynaklığını azaltmak
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda Komitesinde alınan yapısal tedbirlerin hayata geçtiğini söyledi.

Şimşek, Twitter üzerinden Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'i ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Şimşek, "Gıda komitesinde aldığımız yapısal tedbirler hayata geçiyor. Amacımız yaş meyve ve sebzede fire oranını düşürmek, fiyat oynaklığını azaltmak." dedi.

Tebliğe göre, malların taşınmasında kullanılacak ambalajlar soğuk zincire uygun olacak. Farklı malların aynı araçlarda taşınması esnasında birbirlerine zarar vermelerini engelleyecek önlemler alınacak. Mallar, alışveriş merkezleri, büyük ve zincir mağazalarda bulunan perakende satış yerlerinde soğutuculu reyonlarda ambalajlarından çıkarılmadan satışa sunulacak. 
Basın Bülteni
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