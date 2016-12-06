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SİGORTADA DEV ANLAŞMA

06 Aralık 2016 Salı 13:26
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Acıbadem ve GBG dünyada bir “ilk”e imza attı! 300 milyon kişiyi Acıbadem kalitesiyle tanıştırmayı hedefleyen anlaşma.

SİGORTADA DEV ANLAŞMA
Acıbadem Sağlık Grubu ve dünya sigorta devlerinden Global Benefits Group, geliştirdikleri işbirliği anlaşması ile sigorta sektöründe dünyaya örnek olacak bir ilk’e imza attı. Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile GBG Bölge Başkanı Thomas Sauer ve GBG Bölge Başkan Yardımcısı Alfred Strobel’in katıldığı imza töreni ile resmileşen anlaşma sonucunda, Bağımsız Devlet Toplulukları, Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde yaşayan en az 300 milyon kişinin kaliteli tedaviye ulaşması mümkün hale gelecek. Bu anlaşmanın en çok dikkat çeken yönü ise sigorta sektöründe ilk kez, yalnızca Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde hizmet alınmasına yönelik poliçe hazırlanması oldu.

Beş ülkede hizmet verdiği toplam 21 hastane ve 17 tıp merkezi ile Türkiye’nin öncü, dünyanın ikinci büyük sağlık grubunun bir parçası olan Acıbadem Sağlık Grubu, dev bir işbirliğine daha imza attı. 36 yıldır uluslararası sigorta sektörüne odaklanmış, 120’den fazla ülkede faaliyet gösteren ABD merkez ofisi olan Global Benefits Group (GBG) ile yapılan işbirliği kapsamında dünyada ilk kez hayata geçirilecek yeni bir sağlık poliçesi uygulaması, sigorta sektörüne de yeni bir soluk getirdi.
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