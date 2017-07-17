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SIFIR ARAÇ PAZARI DARALDI İKİNCİ EL CANLANDI

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:21
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Bu yılın ocak-haziran döneminde, sıfır araç pazarı daraldı, buna karşın hareketli olan ikinci elde yıl sonuna kadar 6 milyonun üzerinde aracın el değiştireceği tahmin ediliyor

SIFIR ARAÇ PAZARI DARALDI İKİNCİ EL CANLANDI
BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bu yılın ocak-haziran döneminde sıfır araç pazarı daralırken, hareketlenen ikinci elde yıl sonuna kadar 6 milyonun üzerinde aracın el değiştireceği tahmin ediliyor.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç satışlarının, bu yılın ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8,6 civarında azaldığını söyledi.

Daralan pazarda satışların geçen yılın ilk yarısına göre, 438 bin 817'den 401 bin 158'e gerilediğini dile getiren Yanık, buna karşın ikinci elde bir hareketlilik oluştuğunu aktardı.

Yanık, ikinci el pazarında sıfır araçlardaki gibi ciddi artışlar olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sıfır araçların fiyatlarının artması, ikinci el piyasasına yansıyor. Fiyatlar artınca vatandaşlar ikinci ele yöneldi. 2016 yılı ile kıyaslama yaptığımız zaman yüzde 10'luk ilerlemeden söz edebiliriz. Geçen yıl yaklaşık 5,5 milyon araç el değiştirdi. Bu gidişle 2017'de 6 milyonun üzerinde aracın el değiştireceğini tahmin ediyoruz. Ülkemizin geçen yıldan bu yana içinde bulunduğu ekonomik koşullara rağmen ticaret hacminin iyi olduğunu söyleyebiliriz."

- "50 bin liraya kadar araçlar rağbet görüyor"

Vatandaşların özellikle az yakan araçlara talep gösterdiğini belirten Yanık, "En çok 25-50 bin liralık araçlar el değiştiriyor. 50 bin liranın üzerindeki araçların alıcısı fazla değil." dedi.

Yanık, ikinci el araç alımında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Vatandaşların güvenilir, vergisini ödeyen, sattığı malın arkasında duran esnafı tercih etmesi gerekir ayrıca aracın durumuyla ilgili mutlaka profesyonel bir ekspertize başvurulmalı. Ödemenin ise mutlaka noter satışı yapılırken gerçekleşmesini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.




Anadolu Haber Ajansı
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