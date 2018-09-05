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SHELL’DE 21 ÜLKENİN FİLO ÇÖZÜMLERİ, EMRE TURANLI’YA EMANET

Shell’de Almanya, Avusturya ve İsviçre Bölgesi Perakende Satışlar Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Emre Turanlı, Shell Büyüyen Pazarlar Filo Çözümleri Genel Müdürü olarak atandı. Emre Turanlı, yeni görevinde 21 ülkeden sorumlu olacak.

SHELL’DE 21 ÜLKENİN FİLO ÇÖZÜMLERİ, EMRE TURANLI’YA EMANET

Shell’de Almanya, Avusturya ve İsviçre Bölgesi Perakende Satışlar Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Emre Turanlı, Shell Büyüyen Pazarlar Filo Çözümleri Genel Müdürü olarak atandı. Emre Turanlı, yeni görevinde 21 ülkeden sorumlu olacak.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:32
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SHELL’DE 21 ÜLKENİN FİLO ÇÖZÜMLERİ, EMRE TURANLI’YA EMANET

Shell’de Almanya, Avusturya ve İsviçre Bölgesi Perakende Satışlar Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Emre Turanlı, Shell Büyüyen Pazarlar Filo Çözümleri Genel Müdürü olarak atandı.

Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Emre Turanlı, Shell’e 2003 yılında Almanya’da Finansal Analist olarak katıldı. Sonrasında sırasıyla, Strateji & Portföy Yönetimi, İngiltere ve İrlanda’da Filo Satışları Satış Müdürü, Türkiye’de Ticari Yakıtlar Müdürü, en son Almanya, Avusturya ve İsviçre Bölgesi Perakende Satışlar Pazarlama Müdürü olarak görev aldı.

Emre Turanlı, bir önceki görevi sırasında istasyon marketlerinin yeniden yapılandırılması, sadakat programında inovatif yaklaşım ve farklılaştırılmış ürünler gibi projelerle müşteriler ve iş ortakları için daha fazla değer yaratılmasına liderlik etmiştir.

Turanlı, yeni görevinde, aralarında Güney Afrika, Türkiye, Rusya, İtalya, Polonya ve Macaristan’ın da olduğu 21 ülkeden sorumlu olacak. 100’ün üzerinde müsabakada, A Milli ve Genç Milli Sutopu Takımları’nda ülkemizi temsil eden Turanlı, İngilizce ve Almanca biliyor. Manchester Business School’da MBA yapmış olan Emre Turanlı, evli ve iki çocuk babasıdır.

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