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"SGK'DA 34 MİLYAR TUTARINDA BORÇ YAPILANDIRILDI'"

29 Kasım 2016 Salı 10:50
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "Yapılandırma kapsamında SGK'ya 34 milyar 254 milyon 412 bin lira tutarında başvuru oldu. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum"

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, borç yapılandırması kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam 34 milyar 254 milyon 412 bin lira tutarında başvuru yapıldığını bildirdi.

Müezzinoğlu, bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Asgari ücret görüşmelerinin ne zaman başlayacağının sorulması üzerine Müezzinoğlu, asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısını haftaya salı günü yapacağını belirtti.

Kamuda çalışan taşeron işçilerin durumuyla ilgili düzenlemenin ne aşamada olduğu yönündeki bir soruya Müezzinoğlu, "Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek başkanlığında çalışmalara başladık. Bu çalışma ne zaman sonuçlandırılır onu bilmiyoruz." karşılığını verdi.

"Borç yapılandırması kapsamında SGK'ya ne kadar başvuru yapıldı?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın 67,7 milyar tutarında borcu söz konusuydu. Yapılandırma kapsamında SGK'ya 34 milyar 254 milyon 412 bin lira tutarında başvuru oldu. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum."

Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Bakanlık Müsteşarı Ahmet Erdem, Devlet Personel Başkan Vekili Enes Polat, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, ilgili bürokratlar ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldığı Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı, soru-cevabın ardından basına kapalı olarak devam etti.


Anadolu Haber Ajansı
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