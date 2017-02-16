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SGK ÖDEMELERİNDE E-DEVLET KOLAYLIĞI

16 Şubat 2017 Perşembe 13:26
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Kurumun ödediği emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile emzirme yardımının da aralarında olduğu kalemlerde yaşanan aksaklıklar, e-Devlet aracılığıyla artık kolayca çözülebilecek

SGK ÖDEMELERİNDE E-DEVLET KOLAYLIĞI
ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ödediği emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile emzirme yardımının da aralarında olduğu kalemlerde yaşanan aksaklıklar, e-Devlet aracılığıyla artık kolayca çözülebilecek. Kimi zaman 2 ayı bulan işlemler, uygulama sayesinde en geç 2-3 gün içinde tamamlanabilecek. 

Bazı ödemelerin aksaklılar nedeniyle vatandaşlara ulaştırılamaması ve Kurum hesabına tekrar dönmesi üzerine çalışma başlatan SGK, daha az işlemle daha kısa sürede sorunun çözülmesi için harekete geçti.

Yapılan teknik çalışmaların ardından, emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile emzirme yardımı gibi vatandaşlara yapılan ama çeşitli nedenlerle Kurum hesabına geri dönen tüm ödemelerdeki aksaklıkların giderilmesi için e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde başvurma imkanı sağlandı.

- Paranın hesaba yattığı anında bildirilecek

e-Devlet sayesinde, hesapta 1 yıl süreyle hareket olmadığı için SGK'ya iade edilen gelirler/aylıklar, her ayın 8'i ile 14'ü arasında sigortalı tarafından alınmadığı için Kuruma iade edilen tutarlar ile geçici iş göremezlik ödemesi, emzirme yardımı, şahıs sağlık ödemeleri gibi sigortalıların TC kimlik numarasıyla yapılan ödemelerdeki aksaklıklar en kısa sürede giderilecek. 

Daha önceden dilekçeyle başvuru yapılması nedeniyle kimi zaman 2 ayı bulan geri dönen Kurum ödemeleri, e-Devlet üzerinden başvurulup hesap tanımlaması yapılması halinde en geç 2-3 gün içinde vatandaşların hesabına yatırılabilecek.

Öte yandan, vatandaşların e-Devlet üzerinden yaptığı başvuruda sistemle iletişim bilgilerini de paylaşması halinde, ödemenin hesaba aktarıldığı da anında kısa mesaj ve e-posta aracılığıyla bildirilecek.


Anadolu Haber Ajansı
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