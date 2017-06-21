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ŞEHİRLER ARASI YOLCULUKTA BİLET UYARISI

21 Haziran 2017 Çarşamba 09:12
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Firmalar, birden fazla bilet alacak kişinin ismini tüm biletlere yazarak işlem yapabiliyor. Her bilette mutlaka yolcunun adının, soyadının ve koltuk numarasının yer alması gerekiyor"

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUKTA BİLET UYARISI
ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şehirler arası yolculuk için kesilen otobüs biletlerinde mutlaka yolcunun adı, soyadı ve koltuk numarasının yazılması gerektiğini belirtti.  

Palandöken, yaptığı açıklamada, toplu taşıma araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkan yolcuların mutlaka biletlerini kendi adlarına kestirmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Olası bir kazada kişinin tanınması, ferdi koltuk sigortalarından yararlanması, güvenlik kontrollerinde emniyet güçlerinin işinin kolaylaştırılması gibi konularda bilette TC kimlik numarası, ad ve soyadının bulunmasının çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 38. maddesine göre her bir koltuk için kesilen biletlerde mutlaka yolcunun adının, soyadının ve koltuk numarasının yer alması gerekiyor. Otobüs firmaları birden fazla bilet alacak kişinin ismini tüm biletlere yazarak işlem yapabiliyor. Bu durum birçok problemi beraberinde getirdiği gibi şehirler arası yolculuklarda firmalar ve yolcu açısından güvensiz bir uygulama haline dönüşüyor. Firmalar da yolcular da bu konuyu kendi güvenlikleri için hassasiyetle takip etmeli. Seyahat eden yolcuların ferdi koltuk sigortalarının yapılıp yapılmadığı çok önemli. Bunun için her bilette kimlik bilgilerinin eksiksiz yer alması gerekiyor. Ferdi koltuk sigortası, yolculukta meydana gelen kaza, ölüm ve yaralanmalara karşı sigortalayan poliçedir. Bayram gibi yoğun trafiğin yaşandığı dönemlerde kendi güvenliğinizi korumanın en önemli yolu bu sigortanın yapılmasıdır."


Anadolu Haber Ajansı
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