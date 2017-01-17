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SEÇİMLER 2019'DA PLANLANDIĞI ŞEKİLDE OLACAK

17 Ocak 2017 Salı 13:30
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Başbakan Yıldırım, "Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok." dedi.

SEÇİMLER 2019'DA PLANLANDIĞI ŞEKİLDE OLACAK
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yakalanması ile ilgili olarak, "Şu an sorgulaması devam ediyor, bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan, yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin yapacakları görüşme
Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yapacakları görüşme ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Ne konuşacaklar bilmiyorum. Anayasanın birinci tur oylaması tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor."

"Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak"
Erken seçim iddialarına da değinen Başbakan Yıldırım, "Meclisten anayasa geçecek inşallah ikinci turda da birinci turda olduğu gibi ve referanduma gideceğiz. Milletimize bu değişikliği en güzel şekilde anlatacağız ve ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemimiz planlarını yapsınlar, yatırım planlarını ertelemesinler, istikrar devam ediyor. Türkiye ekonomi alanında, istihdam alanında ve kalkınma-büyüme alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

Ekonomi yönetimi ile toplantı
Yıldırım, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ekonomi konulu toplantıda, ekonomiye ilişkin alınan kararların gözden geçirildiğini, bundan sonra yapılması gerekenler üzerinde konuşulduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Birçok ülkenin ekonomik göstergelerinden daha da iyi durumdayız. Bugün kurda yaşanan dalgalanmalar geçicidir, etkileri de sınırlı olacaktır. Hükümetimiz reel sektörün gelişmesine, reel sektörün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirleri almaya devam edecek. Diğer yandan da Merkez Bankası, kendi yetkileri çerçevesinde alması gereken tedbir ve yapması gereken uygulamaları sürdürecektir. Gelecek dönemde Türkiye, istikrar içinde büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı
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