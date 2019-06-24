Seçimi atlattık, S-400 gerilimi devam ediyor

TL cinsi varlıklar seçimin ardından haftaya değer kazançlarıyla başladı. İki önemli risk faktörü nedeniyle dolarda aşağı yönlü hareketler sınırlı kalırken, borsada yükseliş güçlü destek bulamadı.

İstanbul'da gerçekleşen seçimin ardından siyasi belirsizlik süreci ortadan kalktı. Seçimin sorunsuz atlatılması, TL cinsi varlıklara bugün olumlu yansıdı. Cuma gününü 5.81’in üzerinde kapatan dolar/TL, bugün 5.71 seviyelerine kadar düştü. Bankacılık endeksi önderliğinde yükseliş kaydeden borsa yüzde 2’nin üzerinde primle 96.200 seviyelerini gördü. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi, 18 baz puan geriledi. CDS'ler cuma günü 445 baz puandan kapandıktan sonra 427 baz puana geriledi.

Kazançların bir kısmı verildi

Ancak TL enstrümanlardaki değer artışları gün içerisinde hız kesti. Her ne kadar seçimin geride kalması bir rahatlık sağlasa da, hali hazırda iki önemli risk faktörü piyasa üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Bunlardan biri S-400 alımı nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulama olasılığı, bir diğeri de ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri müdahalesinin Türkiye için jeopolitik riskleri artıracak olması…

Merkez bankalarının 'güvercin' mesajlarıyla artan küresel risk iştahı da ticaret savaşı ve jeopolitik risk endişeleriyle momentum kaybetmiş görünüyor.

Masada duran riskler nedeniyle dolar/TL bugün 5.71 seviyelerinden kademeli olarak yükseldi ve 5.8243’e kadar çıktı. Borsa ise bugün gördüğü en yüksek seviyeden 1.300 puan kadar aşağı geldi. 96.211puana kadar çıkan BIST 100, 94.900 seviyelerine kadar indi.

Saat 16:30 itibariyle dolar/TL yüzde 0.04 düşüşle 5.8190 ve BIST yüzde 1.3 artışla 95.225 seviyesinde yer aldılar.

G20’deki ikili temaslar önemli

Bu haftanın ana gündem konusu G20 toplantısı... Cuma günü başlayacak toplantılarda liderlerin birbirleri ile yapacakları görüşmeler, piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.

S-400 ile gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından, G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın yapacağı görüşme son derece önemli.

Zirveye ilişkin kritik bir diğer görüşme ise ticaret savaşı belirsizliğine yön verecek olması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek.