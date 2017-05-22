SAXO BANK ANALİSTLERİ: “AVRUPA ATEŞ GİBİ”

Politik huzursuzluklar, altüst oluşlar yaşandıkça, piyasalar da da sürekli bir dalgalanma yaşanıyor. Dünyada son bir yılda siyasi konjonktürdeki büyük iniş çıkışlar, Orta Doğu’da dinmeyen toz duman, Trump’ın başkan seçilmesi vb. tahmin edilemeyen değişimler nedeniyle uluslararası piyasalar da hep diken üstünde. Avrupa’da ise sular bir türlü durulmuyor.

Saxo Bank Hisse Senetleri Strateji Müdürü Peter Garnry, “ETF akışlarına baktığımızda, Avrupa hisse senetlerine büyük bir yönelim görüyoruz” diyor. Garnry bu hassasiyeti desteklediğini belirterek, ETF akışlarının Avrupa hisse senetlerine yüklenip boğa tavrını benimsenebileceğini söylüyor.

axo Teknik Analisti Kim Cramer Larsson konuya grafik perspektifinden yaklaşarak, Alman DAX endeksinin 13.000 seviyesine doğru yolu açtığını söylüyor ve kısa vadeli büyük bir trend olarak nitelediği RSI’deki (Göreli Güç Endeksi) ıraksamaya dikkat çekiyor.

Tek hisselerde HSBC; banka ve tahvil sahiplerinin libor manipülasyonu iddiaları üzerinde uzlaşmaya vardıktan sonra, yükselişte. Garnry HSBC hisselerinin, “[şirketin] güçlü bilançosunun bir göstergesi olan” bir hamleyle 690 peni üzerine çıkarak yeni dalgaların en yüksek seviyesine doğru gittiğini söylüyor.

Pazartesi günü Wall Street Journal, Ford’un toplam gelirleri yerinde saydığı için global işgücünü %10 azaltmayı planladığını bildirdi. Bu azaltma Ford’un bu mali yıl için maliyetleri 3 milyar dolar düşürme planının bir parçası.

Dolar köşeye sıkıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Nisan ayında Suriye’deki üsse hava saldırısının ardından, kısa süre önceki bir toplantıda gizli bilgileri Rusya dışişleri bakanı ile paylaştığı iddiaları “Trump

/ Rusya danışıklı dövüşü” hikâyesini manşetlere taşıdığı için, ABD dolarını köşeye sıkışmış görüyoruz.

Saxo Bank Forex Strateji Müdürü John Hardy’e göre son haber sağanağı; “düzenin ve medyanın Trump’ı devirme peşinde” olduğunu ve kamuoyunun, - başkanın kampanyasında “DC bataklığı” diye adlandırdığı Washington ortamında çalışmaktaki bariz yetersizliğinin ışığında- ABD’nin istikrarı hakkında endişe duyduğunu gösteriyor.

“EURUSD ile ilgili olarak” diye ekliyor Hardy, “Kıstas parite 1,1000 kulpuna ilerliyor ve bir sonraki kilit seviyeler 1,1120’de ve daha sonra 1,1500’de bulunuyor.” Ne var ki, Saxo Forex Strateji Müdürü’ne göre, temel analizler euro/dolar paritesinde böyle bir yükselişi desteklemiyor.

Bunların yanı sıra gündemde, Fransa TÜFE açıklaması, Avrupa Birliği GSYH ilk bütçe tasarısı ve Almanya’dan son ZEW araştırma verilerini de içeren yoğun Avrupa verileri var. Karşı kıyıda da İngiltere Merkez Bankası’nın Haziran seçimleri öncesinde beklemede kalma olasılığının yüksek olmasına rağmen, İngiltere enflasyon verileri var.

Petrol sınıra mı yaklaşıyor?

İki Saxo stratejisti bu sabah petrolün devam eden yükselişine ilişkin orta karar temkinlilikle notlar yayınladı. Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen ham petrole destek sürerken, Çin’in talep endişeleriyle Libya, Nijerya ve ABD’de üretimin artmasının, fiyat artışını sınırlayacağını ifade etti.

Saxo Bank Hisse Senetleri Strateji Müdürü Peter Garnry ise kendi adına OPEC üretim kısıtlamasının uzatılmasına rağmen enerji hisselerine olumsuz baktığını bildirdi.

Petrol vadeli işlem sözleşmelerinde görülen yükselişin esas kazananlarından birisi, Kanada doları oldu. USDCAD paritesi, uzatma haberi üzerine, 1,38 seviyesinin biraz altından fırladı.

Konuya tamamen teknik bir perspektiften bakan Saxo Teknik Analisti Kim Cramer Larsson, halen yürürlükte olan düzeltmenin bir sıçrama yapmadan önce pariteyi 1,3575’e çekebileceğie dikkat çekiyor ve mevcut RSI trendinde bir kırılmanın geri dönüş noktasını işaret edebileceğini belirtiyor.

Pamuk baskı altında

Saxo Sabit Gelir Traderi Michael Boye olası karşı rüzgârlara rağmen, petroldeki yükselişin bugünkü oturumda temel Avrupa getirilerini ve risk duyarlılığını desteklediğini söylerken, Saxo Emtia Strateji Müdürü Hansen, bugün izlenmesi gereken bir işlem olarak pamuk üzerinde gelişen kısa baskıya dikkat çekiyor.

“Pamuk baskı altına alınıyor… işte vahşi batı bu,” diyor Ole hansen ve devam ediyor: “İhracat talebinde son altı yılın en yüksek seviyesini görüyoruz, bu da tüccarların -büyük miktarlarda hedge edilmemiş gönderilebilir balyaları ellerinde tutarken- Haziran vadeli işlemlerinde bir yükselişi tetikliyor.”