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Savunma ve havacılıkta rekor sipariş

Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren firmaların 2018'de aldığı sipariş tutarı bir önceki yıla göre yüzde 52 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Savunma ve havacılıkta rekor sipariş

Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren firmaların 2018'de aldığı sipariş tutarı bir önceki yıla göre yüzde 52 artarak rekor seviyeye ulaştı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 11:19
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Savunma ve havacılıkta rekor sipariş

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD), kara, deniz, hava, uzay ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren üyelerinin katılımıyla savunma ve havacılık sanayisinde geçen yıl başarılı bir performans ortaya koydu.

Buna göre, savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren firmaların 2018'de aldığı sipariş tutarı bir önceki yıla göre yüzde 52 arttı. Sektör geçen yıl ulaştığı 12 milyar 204 milyon dolarlık sipariş tutarıyla rekor kırdı. Sektörün cirosu 8 milyar 761 milyon dolar, yurt dışı satış gelirleri 2 milyar 188 milyon dolar, ithalat 2 milyar 449 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sipariş tutarı 2014'te 11 milyar dolar, 2015'te 7 milyar 686 milyon dolar, 2016'da 11 milyar 913 milyon dolar, 2017'de 8 milyar 55 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

En çok sipariş kara platformları için alındı

En yüksek sipariş alınan teknoloji segmenti kara platformları/sistemleri olurken, bunu silah, mühimmat, füze ile sivil ve askeri havacılık izledi.

Kara platformları/sistemleri için 4 milyar 386 milyon dolar, silah, mühimmat, füze için 2 milyar 655 milyon dolar, sivil havacılık için 1 milyar 476 milyon dolar, askeri havacılık için 1 milyar 473 milyon dolar, deniz platformları/sistemleri için 990 milyon dolar sipariş alındı.

Siparişlerin yüzde 86,7'sine karşılık gelen 10 milyar 580 milyon dolarlık iş yurt içinden alındı.

Özgün ürünler beklentileri yükseltiyor

İç pazarın sürekliliği için Türk Silahlı Kuvvetleri modernizasyonu ve envanter yenilemesi konusunda üretilecek projeler ile bütünleşik ve performansa dolayı lojistik destek konusunun ilgili platformlarda etkin olarak konuşulması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca özgün ürünlerdeki girdiler için yerlileştirme ve geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesi konularında proje üretim temposunun artması gerektiği değerlendiriliyor. Sektörün pazarlayabileceği özgün ürün çeşitliliğinin her yıl artması ihracata yönelik beklentileri de yükseltiyor.

Son Güncelleme: 22.04.2019 15:11
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