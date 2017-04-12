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"SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI"

12 Nisan 2017 Çarşamba 10:30
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Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Tüfekçi:Savunma sanayinde büyük hayallerimiz var. Çok büyük işler yaptık. ATAK helikopterimiz, Altay tankımız ve HÜRKUŞ uçağımız ki cuma günü Konya'da silahlı atışını başarıyla icra ettik. Bu gibi şeyler bizi gururlandırıyor ama onları daha öteye götürmenin yalnız bir kuralı var. O da insan kaynağı yetiştirmek"

ERZURUM (AA) - Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, "Savunma sanayinde büyük hayallerimiz var. Çok büyük işler yaptık. ATAK helikopterimiz, Altay tankımız ve HÜRKUŞ uçağımız ki cuma günü Konya'da silahlı atışını başarıyla icra ettik. Bu gibi şeyler bizi gururlandırıyor ama onları daha öteye götürmenin yalnız bir kuralı var. O da insan kaynağı yetiştirmek." dedi.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile HAVELSAN arasında, "Savunma Sanayii İçin  Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)" için imza töreni düzenlendi.

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Tüfekçi, burada yaptığı konuşmada, SAYP'ın insan kaynağı yetiştirmek üzere hazırlandığını söyledi.

Programın önemine vurgu yapan Tüfekçi, "Savunma sanayinde büyük hayallerimiz var. Çok büyük işler yaptık. ATAK helikopterimiz, Altay tankımız ve HÜRKUŞ uçağımız ki cuma günü Konya'da silahlı atışını başarıyla icra ettik. Bu gibi şeyler bizi gururlandırıyor ama onları daha öteye götürmenin yalnız bir kuralı var, o da insan kaynağı yetiştirmek." dedi.

Tüfekçi, Atatürk Üniversitesinin Türkiye'nin öncü üniversiteleri arasında yer aldığını belirterek, savunma sanayi olarak yakın zamanda Erzurum'a da geleceklerini ve buradaki insan kaynağından faydalanmak istediklerini ifade etti. Tüfekçi, "Öncelikli amacımız, insan kaynağı yetiştirmek ve savunma alanında herkesin katkısını sağlamak. İnsan kaynağı yetiştirmenin temel unsuru projeler üretmektir.  Atatürk Üniversitesinde çok değerli hocalarımız ve yetiştirdikleri öğrenciler olduğunu biliyoruz. Müsteşarlık olarak, yıllık 150 milyon Türk lirası olan Ar-Ge bütçemizi yüzde 100 artırarak 300 milyon liraya çıkardık." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da SAYP'ın üniversitelerinin yeni dönemde hedef olarak koyduğu 3. nesil üniversite dönüşümüne ciddi katkılar sağlayacağını söyledi. Çomaklı, şunları kaydetti:

"Protokol, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ve HAVELSAN ile üniversitemiz arasındaki bilgi transferini daha sistematik hale getirecek. Bu iş birliği protokolünü çok önemsiyoruz. Üniversitemiz bilginin değere dönüştürülmesi anlamına gelen 3. nesil üniversite bağlamında sanayi ile etkin bir ilişki içinde olacak mekanizmalarda ciddi dönüşüm başlatmış, proje bütçesinin azami sayıda öğrenci yetiştirilmesi yönünde sarf edilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır."

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.


Anadolu Haber Ajansı
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