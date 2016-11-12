ŞARIK TARA'YA BÜYÜK ÖDÜL

Çırağan Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine Şarık Tara’nın ailesinin yanı sıra iş, siyaset, medya dünyasının önemli isimleri katıldı. Törene katılan isimler arasında Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel, Boyner Holding Başkanı Cem Boyner, Boyner Holding Başkan vekili Ümit Boyner, eski Başbakan Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz, CHP Milletvekili Şafak Pavey, gazeteciler Taha Akyol, Sedat Ergin, İsmail Küçükkaya gibi çok sayıda isim katıldı. Tara için düzenlenen törene Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve başkanı Klaus Schwab, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sönmez, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Doğan TV Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ konuşmacı olarak katıldı.



TARA’DAN EŞİNE TEŞEKKÜR



86 yaşındaki işadamı Şarık Tara’ya, Dünya Ekonomik Forumu tarihinde ilk kez verilen “Business Statesmanö ödülü Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve başkanı Klaus Schwab taktim etti. Tara’nın Dünya Ekonomik Forumu’na inanan ilk isimlerden birisi olduğunu vurgulayan Schwab, Dünya Ekonomik Forumu’nun bugün uluslararası alanda son derece önemli bir yer kazandığını söyledi. Ödül için teşekkür eden ENKA Şirketleri Onursal Başkanı Şarık Tara, “Bütün muvaffakiyetimin sebebi eşim Lale, ailem ve ENKA mensuplarıdır. Onları hiç bir zaman unutmadımö dedi. Davos’taki toplantılara 1971 yılında henüz küçük bir organizasyonken başladığını anlatan Tara, hayatının neredeyse yarısını bu toplantılarda geçirdiğini söyledi. Davos’a teşekkür eden Tara, “Ben Davos’ta ‘Türkiye’nin problemleri nedir’ diye düşündüm, bu fikri yaymaya çalıştım. Bunun daha çok uluslararası olmaktan geçtiğine inandım" diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİNDE SAĞLADIĞI KATKILARDAN ONUR DUYUYORUM"



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Tara’nın Türkiye’nin uluslararası alandaki ilişkilerinin gelişmesine sağladığı katkıya değinerek “Son derece zor bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Birlikte fark yaratabiliriz. Bu ülkenin vatandaşı olarak sadece Türkiye’nin gelişmesine olan katkılarından değil, dünya ile ilişkilerde Tara’nın başarılarından onur duyuyorumö diye konuştu.



“TÜRKİYE DAVOS’TA SON DERECE ÖNEMLİ BİR PLATFORM HALİNE GELDİ"



Ödül töreninde konuşan Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Şarık Tara’nın gençlere yol gösterdiğini söyledi. Yalçındağ “Sizin en önemli göreviniz gençlere yol göstermekti, belki de ‘yapmamamız’ gerekenleri bize anlatmaktı. Siz dünyaya yol açmak için, geldiğiniz yolu anlatmaya çalıştınız. Dünya Ekonomik Forumu önemli bir platform oldu, Türkiye de Davos’ta son derece önemli bir platform haline gelmiştirö şeklinde konuştu.