SANTA FARMA TÜRK İLACINI 40'TAN FAZLA ÜLKEYE GÖTÜRECEK

Türkiye'nin en köklü ve güçlü yerli ilaç firmaları arasında yer alan Santa Farma, Türk ilaç sektörünün ihracata dayalı büyüme vizyonuna ihracat pazarlarını genişleten stratejileriyle önemli katkılarda bulunuyor. Yaptığı Ar-Ge ve üretim yatırımlarının meyvelerini 2017'de toplamaya başlayan Santa Farma, geride kalan yılda yeni pazarlar ve lansman ürünleriyle satışlarını yüzde 85 oranında artırdı.



İhracat alanında kendisini yeni pazarlara taşıyan iş ortağı sayısını da hızla artıran Santa Farma, 2018 sonu itibarıyla ürünlerini Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Rusya'ya, Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar 40'ın üzerinde ülke ve bölgeye satmayı hedefliyor. Şirketin, 80'inci yaşını kutlayacağı 2024 yılı için belirlediği hedefse Türk ilaç şirketleri arasında ihracat şampiyonu olmak.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Erol Kiresepi şunları söyledi: “Bir yandan Ar-Ge becerilerimizle ürün kalitemizi günden güne artırırken diğer yandan da kurduğumuz yeni iş ortaklıklarıyla yeni pazarlara açılıyoruz. Yılın ilk altı ayında iki yeni iş ortağıyla sözleşme imzaladık ve yıl sonuna kadar beş yeni iş ortağıyla sözleşme imzalamayı, nihayetinde iş ortağı sayımızı 20'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Ailemiz de hedeflerimiz gibi büyüyor. 2017 yılında 200'ün üzerinde çalışanı aramıza katarak 990 kişiyle faaliyet gösteriyoruz. 2018 yılı içerisinde 100 kişiyi daha istihdam etmeyi planlıyoruz.”