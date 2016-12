"SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU" HAZIRLIK TOPLANTISI

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yeni sanayi devrimiyle ilgili, birçok işi robotların ve makinelerin yapacağı, insanın öneminin azalacağı şeklinde yanlış bir algı olduğunu belirterek, "Düşük beceri gerektiren, sık tekrar eden işler robotlar ve makineler tarafından yapılacak. Bu sistemlerin tasarlanması ve yönetilmesi, her zamankinden daha nitelikli bir insan gücünü gerektirecek. Yani insanın önemi azalmak bir yana dursun daha da artacak, yeni meslekler ortaya çıkacak." dedi.



Özlü, bakanlıkta "Akıllı üretim, akılla üretim" sloganıyla düzenlenen, "Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu" hazırlık toplantısına katıldı. Sanayinin dijital dönüşümü için bir an önce ilgili tüm taraflarla harekete geçilmesi ve politikaların belirlenmesi gerektiğine işaret eden Özlü, bu gerçekten hareketle, "Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu"nu kurduklarını söyledi. Bakanlık koordinatörlüğündeki bu platformda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) gibi kuruluşların görev alacağını bildiren Özlü, sanayinin dijital dönüşümüyle ilgili atılması gereken adımların platformda tespit edileceğini anlattı. Özlü, yüksek teknolojili ürünleri tasarlayabilen ve üretebilen bir sanayi sektörü inşa etmek istediklerini vurgulayarak, "4. Sanayi Devrimi ile birlikte, ürün yaşam döngüsünün bütün aşamaları bilgi ve iletişim teknolojileriyle donatılacak. Makinaların birbirleriyle ve insanlarla konuşmaları, öğrenmeleri ve karar vermeleri sayesinde, daha esnek ve daha verimli ve aynı zamanda daha çevreci üretim yöntemleri gelişecek. Nesnelerin internetiyle birbirine bağlanan makine, robot ve insanlar üretim süreçlerine anlık müdahale edebilecekler." diye konuştu.



"Platform herkese açık"

Almanya, ABD, Çin, Güney Kore ve Japonya gibi dünyanın önde gelen sanayi ve bilgi toplumlarının, yeni sanayi devrine geçiş süreçlerini şimdiden başlattığına ve stratejilerini belirlediğine dikkati çeken Özlü, "Önümüzdeki süreç, bizim gibi gelişmekte ve sanayileşmekte olan ülkeler için hem büyük bir potansiyel hem de ciddi bir tehlike barındırıyor. Doğru politikaları belirleyip gerekli adımları atarsak ki bunu yapacağız, yeni sanayi devrimi sanayimize ve ülkemize büyük güç katacaktır." ifadesini kullandı. Yakın zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, platformla ilgili protokolün imza törenini yaptıklarını hatırlatan Özlü, platformda kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı çeşitli çalışma grupları oluşturduklarını ve bu grupların, katkı vereceğini düşünen herkese açık olduğunu söyledi.



"Yeni meslekler ortaya çıkacak"

Özlü, yeni sanayi devriminde, birçok işi robotların ve makinelerin yapacağı, insanın öneminin azalacağı gibi yanlış bir algı olduğunu belirterek, "Düşük beceri gerektiren, sık tekrar eden işler robotlar ve makineler tarafından yapılacak. Bu sistemlerin tasarlanması ve yönetilmesi, her zamankinden daha nitelikli bir insan gücünü gerektirecek. Yani insanın önemi azalmak bir yana dursun daha da artacak, yeni meslekler ortaya çıkacak." şeklinde konuştu. Yeni dünya düzeninde en önemli sermayenin eğitimli ve nitelikli insan kaynağı olacağına işaret eden Özlü, bunun için eğitime ciddi yatırımlar yapmaya devam edeceklerini, bilişim teknolojilerini, inovasyonu ve girişimciliği güçlendirmeye yönelik eğitim programları belirlemenin, platformun en kritik fonksiyonlarından biri olacağını aktardı. Özlü, önceki üç sanayi devriminin geriden takip edildiğini, bir kere daha geç kalmak gibi bir lüksün olmadığını ifade ederek, "Bugünkü hazırlık toplantımızın da bir yol haritası oluşturmak adına önemli bir başlangıç olacağını düşünüyoruz. 'Akıllı üretim, akılla üretim' sloganıyla, Türkiye'de dijital dönüşüm başlıyor." dedi.

Toplantıya, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, YASED Başkanı Ahmet Erdem, TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İcra Direktörü Güven Sak ile TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar da katıldı.

Türkiye'nin sanayi devrimine yönelik değerlendirmelerde bulunan platform üyeleri, temsil ettikleri STK'ların bu konudaki çalışmaları ve gelecek vizyonları hakkında bilgi verdi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Anadolu Haber Ajansı