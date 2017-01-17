SANAYİ ÜRÜN İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

ANKARA (AA) - Türkiye'de 2015'te 1 milyon 211 bin 487 otomobil, 8 milyon 105 bin 191 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 956 milyar 497 milyon lirayı buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 2015 yılında 1 milyon 211 bin 487 otomobil, 179 milyon 348 bin 889 ton hazır beton, 752 bin 514 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 105 bin 191 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 956 milyar 497 milyon lira oldu. Bu değer 2014'te 860 milyar 253 milyon lira iken 2013 yılında 732 milyar 609 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 15,6'sı gıda ürünlerinde oldu. Bunu yüzde 11,3 ile ana metal sanayi ürünleri ve yüzde 8,8 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

İmalat sanayinde 2015'te üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,2'sini oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük gruplarının toplamı yüzde 72 olurken orta-yüksek teknoloji gruplarının toplamı yüzde 24,8'de kaldı.

Bu dönemde imalat sanayinde ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında toplam satış değerinin yüzde 45,8’ini ara malların, yüzde 26,4’ünü dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerji ise yüzde 4,8 ile toplam satış değerinde en az paya sahip oldu.

Anadolu Haber Ajansı