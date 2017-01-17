banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

SANAYİ ÜRÜN İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

17 Ocak 2017 Salı 12:11
Bu haber 436 kez okundu

Türkiye'de 2015'te 1 milyon 211 bin 487 otomobil, 8 milyon 105 bin 191 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 956 milyar 497 milyon lirayı buldu.

SANAYİ ÜRÜN İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
ANKARA (AA) - Türkiye'de 2015'te 1 milyon 211 bin 487 otomobil, 8 milyon 105 bin 191 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 956 milyar 497 milyon lirayı buldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 2015 yılında 1 milyon 211 bin 487 otomobil, 179 milyon 348 bin 889 ton hazır beton, 752 bin 514 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 105 bin 191 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 956 milyar 497 milyon lira oldu. Bu değer 2014'te 860 milyar 253 milyon lira iken 2013 yılında 732 milyar 609 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 15,6'sı gıda ürünlerinde oldu. Bunu yüzde 11,3 ile ana metal sanayi ürünleri ve yüzde 8,8 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

İmalat sanayinde 2015'te üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,2'sini oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük gruplarının toplamı yüzde 72 olurken orta-yüksek teknoloji gruplarının toplamı yüzde 24,8'de kaldı.

Bu dönemde imalat sanayinde ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında toplam satış değerinin yüzde 45,8’ini ara malların, yüzde 26,4’ünü dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerji ise yüzde 4,8 ile toplam satış değerinde en az paya sahip oldu.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.