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"SANAYİ ÜRETİMİ YÜKSEK BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRMÜŞTÜR"

"SANAYİ ÜRETİMİ YÜKSEK BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRMÜŞTÜR"

18 Temmuz 2018 Çarşamba 00:21
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"SANAYİ ÜRETİMİ YÜKSEK BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRMÜŞTÜR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi mayıs ayında da beklentileri aşmış ve yüksek büyümesini sürdürmüştür" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi mayıs ayında da beklentileri aşmış ve yüksek büyümesini sürdürmüştür. Veriler yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü göstermektedir." diye konuştu.

"YATIRIMLARIN HIZLA ARTMASININ ÖNÜNÜ AÇACAK"

Mustafa Varank ayrıca, "Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkması, kısa dönem içinde yatırımların hızla artmasının önünü açacak." dedi.

aksam.com.tr

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