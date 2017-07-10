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SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:34
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Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 137,3 değerine yükseldi

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
ANKARA (AA) - Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 137,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Mayısta 137,3 olarak hesaplanan söz konusu endeks, 2016'nın aynı ayında 131,9 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 9,4 ile sermaye malında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, mayısta bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 54,9 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında görüldü. Bu azalışı, yüzde 12,6 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 6,6 ile mobilya imalatı takip etti. En fazla artış ise yüzde 9,6 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 3,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 2,1 ile fabrikasyon metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) imalatı takip etti.

Anadolu Haber Ajansı
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