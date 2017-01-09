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SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ AÇIKLANDI

09 Ocak 2017 Pazartesi 10:04
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Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, kasımda yılın bir önceki aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 136,1 değerine yükseldi

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ AÇIKLANDI
ANKARA (AA) - Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 136,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Kasımda 136,1 olarak hesaplanan söz konusu endeks, 2015'in aynı ayında 130,1 seviyesinde bulunuyordu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında sınıflamasına göre, söz konusu ayda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2,6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde geçen yılın kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,7 ile makina ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 5 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 3,7 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) takip etti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörlerinde kasım ayında bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 6,7 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ile deri ve ilgili ürünlerin imalatında görüldü. Bunu yüzde 2,9 ile giyim eşyalarının imalatı izledi.

Anadolu Haber Ajansı
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