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SANAYİ CİRO ENDEKSİ ARTTI

14 Şubat 2017 Salı 08:30
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Sanayide toplam ciro endeksi 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 7,05 arttı. Endeks, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 yükseldi.

SANAYİ CİRO ENDEKSİ ARTTI
ANKARA (AA) - Sanayide toplam ciro endeksi 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 7,05 arttı. Endeks, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı aralık ayı ve 2016 yılının tümüne ilişkin sanayi ciro endeksini açıkladı.

Buna göre, toplam sanayi ciro endeksi, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 7,05 yükselerek 200,4'e, geçen yılın aralık ayında da yıllık bazda yüzde 14,7 artış kaydederek 242,5'e ulaştı. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi 2016 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 2,2 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, bu dönemde madencilik ve taşocakçılığı endeksi yüzde 6,1, imalat sanayi endeksi ise yüzde 2,1 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde söz konusu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 11,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,9 artış kaydetti. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında aylık bazda en yüksek artış 21,4 ile enerjide gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 Aralık'ta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 23,4 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 15,1 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı, yüzde 15 ile diğer imalatlar takip etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, geçen yılın aralık ayında aylık bazda en fazla azalış yüzde 24,6 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında görüldü. Bu azalışı yüzde 17,4 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı, yüzde 9 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı izledi. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, 2016'nın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise 2015'in aynı çeyreğine göre 11,2 artış gösterdi.


Anadolu Haber Ajansı
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