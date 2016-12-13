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SANAYİ CİRO ENDEKSİ ARTTI

13 Aralık 2016 Salı 09:49
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Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,1 yükseldi

SANAYİ CİRO ENDEKSİ ARTTI
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde eylüle kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 5,2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 7,1 artış kaydetti. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, ekimde geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 10 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,1 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, ekimde bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,4 ile sermaye malı imalatında gerçekleşti.

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, ekimde eylüle göre en yüksek artış, yüzde 20,2 ile diğer ulaşım araçlarında görüldü. Bu artışı yüzde 13,7 ile motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı ve yüzde 13,6 ile diğer imalatlar takip etti.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla azalış ise yüzde 13,1 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 2,4 ile mobilya imalatı ve yüzde 1,6 ile içeceklerin imalatı takip etti.

Anadolu Haber Ajansı
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