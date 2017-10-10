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Sabiha Gökçen’de yolcu sayısı eylül’de %8 arttı

10 Ekim 2017 Salı 10:47
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Eylül ayında 2.9 milyon yolcu sayısına ulaşan ve yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 8 artıran İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yılın ilk 9 ayında ise toplam 23.4 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı eylül'de %8 arttı
Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip olan ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Eylül ayında 2 milyon 945 bin 484 yolcuya ev sahipliği yaptı. Eylül ayındaki yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 8 oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise toplam yolcu sayısı 23 milyon 442 bin 348 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde yolcu artış oranı geçen yılın ilk 9 ayına oranla yüzde 4 arttı. Geçen yıl Eylül ayında yolcu sayısı 2 milyon 729 bin 993 olurken, ilk 9 aydaki toplam yolcu sayısı ise 22 milyon 540 bin 622 olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan dış hat yolcu sayısı yılın ilk 9 ayında 7.8 milyon olurken, artış oranı yüzde 7 olarak gerçekleşti. İç hat yolcu sayısı ise yine aynı dönemde 15.6 milyon olarak gerçekleşti. İç hat yolcusundaki artış oranı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 oldu.
 
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göralkonuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yaz aylarında yaşanan yolcu yoğunluğunun Eylül ayında da devam ettiğini belirterek, tatil döneminin okulların açılmasına kadar sürdüğünü, Eylül ayındaki yolcu artışında bunun etkin rol oynadığını dile getirdi. Göral, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eylül ayında yolcu sayımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artırdık. Hedefimiz yılın son çeyreğinde de yolcu sayımızı artırarak, yıl sonu hedeflerimize başarıyla ulaşmaktır. Bizi tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz.”



 
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