“SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 10 YILDA 9 KAT BÜYÜDÜ”

Güçlü yatırımları sayesinde elde ettiği yolcu artış oranlarıyla, sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da birçok başarı elde eden İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile birlikte 12 Eylül’de Sabiha Gökçen Airport Otel’de düzenlediği toplantıda İstanbul’daki seyahat acentaları ile önemli havayolu şirketlerinden temsilcileri ağırladı. Toplantıya İSG CEO’su Ersel Göral, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Murad, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir’in yanı sıra TÜRSAB üyesi çok sayıda acente ve havayolları şirketlerinin yöneticileri katıldı.

Yolcu sayısı açısından Türkiye’nin en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise 13’üncü havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın yeni yatırımlarla birlikte Avrupa’nın önemli havalimanları arasında hızla yükseldiğine dikkat çeken İSG CEO’su Ersel Göral, toplantıda yaptığı konuşmada, şehir havalimanı kimliğine kavuşan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kalkış oranıyla Dünya Dakiklik Ligi’nde 8’inci ve bu ligde dünyada ilk 10’a giren tek Türk havalimanı olmasının çok önemli bir başarı olduğunun altını çizdi. Göral, 10 yılda Sabiha Gökçen’in yaptığı çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Geçtiğimiz yıl 31.3 milyon yolcuya hizmet verdik. 31 milyon yolcuyla Avrupa’nın en yoğun 13’üncü havalimanı olduk. Bu da Avrupa’daki birçok başkent havalimanından daha fazla yolcuya hizmet verdiğimiz anlamına geliyor. 2017 yılında bir önceki yıla göre trafiğimizi yüzde 6 artırdık. Bu sene çift haneli bir artış öngörüyoruz. Zira Ağustos sonu itibarıyla artışımız toplamda yüzde 11. Yılsonunda muhtemelen 34 milyon yolcunun üzerine çıkmış olacağız.”

“Dünya sivil havacılık tarihinde bir ilk”

İSG’nin işletmeyi devraldığı 2008 yılında yolcu sayısının 4.3 milyon olduğunu ve 10 yılda 35 milyona ulaştıklarının altını çizen, iç hat trafiğinde ise geçen yıl 21 milyon iç hat yolcusuyla Türkiye’de en fazla iç hat yolcusuna hizmet veren havalimanı olduklarını belirten Göral, şunları söyledi:

“10 yılda yolcu sayımızı 9 kat artırdık. Bu artış bize birçok rekoru ve başarıyı da getirdi. 2009-2016 yılları arasında 7 yıl üst üste Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı olduk. Dünya sivil havacılık tarihinde böyle bir başarı bulunmuyor.”

“İki yıl içerisinde denizaşırı uçuşları hedefliyoruz”

Sabiha Gökçen’den okyanus aşırı uçuşlar gerçekleştirme hedeflerinin olduğunu söyleyen Göral, “ Bu Kuzey Amerika da olabilir, Uzak Doğu da. Ümit ediyorum iki yıl içerisinde 8 saat üzeri bir denizaşırı uçuş başaracağız. Hedef bölgelerimiz, Kuzey Amerika, devamında Uzak Doğu ve orta-kısa vadede ise Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri olacak” dedi.

“İkinci terminalin inşasına 2019’da başlayacağız”

35 milyon yolcuya tek pistte, tek terminalde ve tek çatı altında hizmet veren Sabiha Gökçen’in önümüzdeki yılsonunda ikinci piste kavuşacağının müjdesini veren Göral, böylece hava trafiği kapasitesini ikiye katlayacaklarını, mevcut terminalin yanına yapılacak ikinci terminalin inşaatına da 2019’da başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni havalimanının devreye girmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nın öneminin büyük ölçüde artacağına dikkat çeken Göral, “Osmangazi Köprüsü sayesinde Bursa ile Sabiha Gökçen arasındaki mesafe artık 1 saat. Bir başka önemli yatırım da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve ona bağlı Kuzey Marmara Otoyolu. Bu yol Avrupa’ya erişimimizi çok daha kolaylaştırdı. Ayrıca 2019’un ikinci yarısında bitmesi planlanan metro inşaatı da devam ediyor. İnşaat bittiğinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 35 dakikada Kadıköy’e, 45 dakikada Taksim’e ulaşmak mümkün olacak. İkinci aşamada ise metro hattı ile Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy üzerinden Üsküdar’a bağlanacağız” dedi.

“İSG, Anadolu’nun her köşesine uçuş imkânı sağlıyor”

Bugün dünyanın 44 ülkesine uçuş imkânı tanıyan Sabiha Gökçen’in Avrupa sıralamasına girme başarının temelinde kaliteli hizmetin yattığını söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir ise konuşmasında şunları vurguladı:

“Hepiniz gibi ben de İstanbul’u çok seviyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı da Türkiye’deki tüm havalimanlarından daha çok seviyorum. Çünkü Kuzey Marmara Otoyolu ile evimden buraya ulaşmam 20 dakika. Bu çok büyük bir lüks. Sabiha Gökçen Havalimanı kendinizi evinizde hissettiren bir hizmet veriyor. Buradan Anadolu’nun her köşesine uçuş imkânı bulabiliyorsunuz. Sabiha Gökçen’in sağladığı en önemli avantajlardan biri de uçuşlarda çok az rötar olması. 2009 yılında terminal açılışında bulunmaktan heyecan duyduğum İstanbul Sabiha Gökçen, bugün dünyanın 44 ülkesine uçuş imkânı tanıyan bir havalimanı. Avrupa sıralamasına girmiş, önemli bir havalimanlarından birisi. Bunu sağlayan en önemli şey ise kaliteli hizmet.”

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yükünün, yeni havalimanının açılmasıyla birlikte daha da artacağını söyleyen Bilir, “Sabiha Gökçen’le birlikte bize de önemli işler düşüyor. Gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduğumuz bu toplantı için İSG yönetimine ve TÜRSAB’daki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Qatar Airways Türkiye Satış Müdürü Evren Ökmen ve Air Arabia Türkiye Satış Müdürü Meltem Özkeskin ise yaptıkları sunumlarda, İSG’nin sağladığı avantajların operasyonları ve müşterileri açısından büyük kolaylık getirdiğini vurguladılar.