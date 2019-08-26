Sabancı, Yünsa'yı satıyor

Sabancı Holding, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret’te sermayenin %57.9’una karşılık gelen tüm hisselerinin satışı için yöneticilerine yetki verdi.

Sabancı Holding açıklamayı bu sabah KAP’a yaptı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700 adet YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ne ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına; satış işlemleri ile ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması (“Anlaşma”) ile Anlaşma’ya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Chief Executive Officier Cenk ALPER ile Çimento Grup Başkanı Tamer SAKA’nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.

Yünsa’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket dünyadaki beş en büyük üst segment yünlü kumaş üreticisinden biri. Firma Almanya’da en büyük pazar payına sahip şirket durumunda.

Yünsa aynı zamanda Avrupa’nın en büyük entegre yünlü dokuma kumaş üreticisi konumunda.

DİKKAT ÇEKEN BİR SATIŞ DAHA YAPMIŞTI

Sabancı Holding geçtiğimiz günlerde de Temsa İş Makinaları’nın yüzde 41’ini diğer ortak Japon Marubeni’ye satmıştı. Japonlar şirkette çoğunluğa sahip olmuştu.

BORSADA YÜKSELDİ

Cuma kapanışı 4.04 liradan yapan Yünsa payları yeni günü satış haberiyle 4.53 liradan gaplı karşıladı. Borsa İstanbul'ın düşüş kaydetmesinden satış haberiyle pozitif ayrışan Yünsa payları gün içi en yüksek 4.70 lirayı test ederken, en düşük 4.43 lirayı gördü.

YUNSA saat 10:36 itibariyle %13.86 oranında yükselişle 4.60 liradan işlem görerek şu saate kadar günün en çok primlenen hissesi olarak dikkat çekti.