Sabancı, Temsa İş Makineleri'nin %41'ini Japon Marubeni'ye sattı

Sabancı Holding’in alt iştiraklerinin portföyünde bulunan Temsa İş Makinaları hisselerinin yüzde 41’lik payının, halen şirketteki diğer ortak olan Marubeni’ye satılma kararı alındı.

Gerçekleşen devrin ardından, alt iştirakler Temsa İş Makinaları’ndaki yüzde 10 oranındaki hissesini korumaya devam edecek.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sabancı Holding olarak, stratejik hedeflerimiz ve dinamik portföy yönetimi anlayışımız doğrultusunda, alt iştiraklerimize ait olan Temsa İş Makinaları’ndaki yüzde 41 payımızı Marubeni’ye satma kararı aldık. Ortağımız Marubeni ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda, alt iştiraklerimiz Temsa İş Makinaları’nda yüzde 10 oranında hisse sahibi olmaya devam edecek. Bu anlaşmanın, yabancı yatırımcının Topluluğumuza ve ülkemize duyduğu güvenin bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonumuz doğrultusunda, önümüzdeki dönemde de teknolojiyi, katma değerli üretimi ve inovasyonu odağımıza alarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.