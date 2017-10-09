SABANCI: KIZ ÇOCUKLARINI DESTEKLEMELİYİZ

Kız çocuklarının okullaşmasının ve eğitime devam etmesinin, toplumsal gelişmenin en önemli adımlarından biri olduğunu belirten Sabancı, “Eğitim elbette son derece önemli ancak o da tek başına yeterli değil. Kız çocuklarının aynı zamanda cesaretlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kendilerine dayattığı rollerin dışına çıkmaları gerekir. OECD’nin verilerine göre [i]; Türkiye’de eğitim bölümlerinde yükseköğrenim görenlerin yüzde 74’ü kadınken, bu oran mühendislik fakültelerinde yüzde 25’e düşüyor. Bu durumu sadece kişisel seçimlerle açıklamak mümkün değil. Diğer faktörleri de tespit edip, bu durumu düzeltmeye çalışmalıyız” dedi.





Kız çocuklarının meslek seçimlerinde kendilerine dayatılan toplumsal cinsiyet rollerini aşacak cesur kararlar almaları gerektiğini söyleyen Sabancı, “Mühendis olmanın, bilim insanı olmanın hayalini kuran kız çocuklarına ihtiyacımız var. Bunun için kız çocuklarının potansiyellerini keşfetmelerine destek olmalıyız. Onlara zihinlerindeki kalıpları kıracak, hayal kurma özgürlüklerini ve yeteneklerini destekleyecek, kendi masallarının kahramanı olmalarını sağlayacak bir eğitim vermeliyiz. Kısacası, dinleyerek büyüdükleri masalların aksine, Pamuk Prenses’in uyanmak için Prense değil, eğitime ve cesaretlendirilmeye ihtiyacı olduğunu görmezden gelmemeliyiz.” dedi.





“Kız çocuklarının güçlü bireyler olabilmeleri için onları hep birlikte desteklemeliyiz”

Kız çocuklarının diledikleri her alanda başarılı olabilecekleri konusunda özgüven kazanması gerektiğini belirten Sabancı, “Kız çocuklarının hayallerinin peşinden gitmeleri için hem ailelerinden hem öğretmenlerinden destek görmeleri gerekiyor. Bu nedenle toplumsal cinsiyet bilincinin toplumun her kesimine yayılması büyük önem taşıyor. Kız çocuklarının toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşama katılımda güçlü bireyler olabilmeleri için onları hep birlikte desteklemeliyiz. Sabancı Vakfı olarak biz de bu alana özellikle odaklanıyor, kız çocuklarının yaşadıkları sorunların pek çok boyutuyla ele alınması için çalışıyoruz.” dedi.



Sabancı Vakfı’nın kız çocuklarına yönelik çalışmaları



Sabancı Vakfı, 43 yıldır kız çocuklarının ve kadınların karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklerin çözümü için projeler hayata geçiriyor. Sabancı Vakfı, 2006 yılında “kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi” amacıyla Birleşmiş Milletler Ortak Programına destek vermiş, 10 yıl süreyle bu çalışmayı devam ettirerek, yereldeki olumlu etkilerinin yaygınlaştırılmasını sağlamıştır.



17 ilde açtığı 19 öğrenci yurduyla kız çocuklarının eğitiminin önündeki engellerin kalkmasına katkıda bulunan Vakıf, halen öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi’nin yürüttüğü Mor Sertifika Programını destekliyor. Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında ise sivil toplum kuruluşlarının erken yaşta zorla evliliklerin engellenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeleri destekleniyor.

Basın Bülteni