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"Rüzgarın emekçilerini" Genba eğitiyor

Genba Şirketler Grubu’nun Danimarka merkezli Global Blade Service işbirliği ile düzenlediği “Kanat Onarımı Eğitimi” büyük ilgi gördü. Yenilenebilir enerji sektöründe had safhada olan nitelikli işgücü sorununun çözümünde, reel sektör kendi çözümünü geliştirme yoluna gidiyor.

"Rüzgarın emekçilerini" Genba eğitiyor

Genba Şirketler Grubu’nun Danimarka merkezli Global Blade Service işbirliği ile düzenlediği “Kanat Onarımı Eğitimi” büyük ilgi gördü. Yenilenebilir enerji sektöründe had safhada olan nitelikli işgücü sorununun çözümünde, reel sektör kendi çözümünü geliştirme yoluna gidiyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:49
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"Rüzgarın emekçilerini" Genba eğitiyor


Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) kurumsal üyesi Genba Şirketler Grubu bünyesinde kurulan Genba Akademi, rüzgar enerji santrallerinde çalışanlara yönelik “Kanat Onarımı Eğitimi” düzenledi. Eğitime katılanlar, farklı kanat tipleri için Danimarka merkezli Global Blade Service ve OEM firmaları tarafından belirlenmiş servis standartlarına uygun olarak temel bakım ve onarım gerçekleştirebilirken, aynı zamanda Türkçe ve İngilizce dillerinde Global Blade Service Lisanslarına sahip oluyor.


Genba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Oğuzer, Türkiye’de bu eğitimi veren ilk kuruluş olmanın gururunu yaşadıklarını belirtirken, 2020 yılı için planladıkları eğitimlere şimdiden rezervasyon almaya başladıklarını kaydetti. Oğuzer, bu eğitimler sayesinde sektör çalışanı teknisyen ve mühendislerin Kanat İnceleme, Kanat Onarımı, Yapısal Kanat Onarımı ve Yıldırım Koruma Sistemleri konularında tüm dünyada geçerli sertifikaya yurtdışına gitmeden sahip olabildiklerini sözlerine ekledi.

RÜZGÂR İZMİR’DE, OKULU ANKARA’DA
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever de, dernek üyesi şirketlerin kurumsal gelişim çalışmalarına her türlü desteği verdiklerini hatırlatarak, yenilenebilir enerji sektörünün tüm bileşenlerinde bu ihtiyacın büyüyen bir sorun olduğuna dikkat çekti.
Vatansever, şu değerlendirmeyi yaptı:


“Milli Eğitim ve Enerji Bakanlıklarımızın bu soruna süratle çözüm mekanizmaları geliştirmeleri gerekiyor. Ülkemiz için böylesine kritik bir konuda hem eğitim kurumu hem de eğitimci eksikliğimiz çok fazla. 81 vilayetimizde yaklaşık 12 bin lisemiz var. Ancak bunlardan Yenilenebilir Enerjiye odaklanan sadece ve sadece bir meslek lisemiz bulunuyor. O da Ankara Etimesgut’ta. Buna karşılık her beş rüzgâr santralinden birine sahip olan İzmir’de, yenilenebilir enerjiye odaklanan bir eğitim kurumu yok. İzah edilemez bir noktadayız.”

Son Güncelleme: 07.10.2019 16:03
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