RÜZGAR YEKA İHALESİNDE SON TEKLİFLER 27 TEMMUZDA

ANKARA (AA) - Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi için son teklif verme tarihi 27 Temmuz 2017 olarak belirlenirken, açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede kilovatsaat başı tavan fiyat 7 dolar/cent oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin yarışma ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kurulacak bin megavatlık rüzgar santrali için yatırımcılar son tekliflerini 27 Temmuz 2017 saat 12.00'ye kadar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne teslim edebilecek. Başvuruların incelenmesine aynı gün ve yerde saat 14.00'te başlanarak detaylı inceleme yapılacak.

İhaleye, tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları ve konsorsiyum olarak da başvurulabilecek. İhaleye katılabilmek için, yatırımcı tarafından teknoloji sağlayıcıya ait 01 Ocak 2014 tarihinden 31 Aralık 2016 tarihine kadar toplam gücü asgari 2 bin megavata kadar olan rüzgar türbinine ait nasel ana bileşeni üretimini gösteren iş deneyim belgesi sunulması gerekecek.

Tarihi daha sonra belirlenecek ve açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilecek ihalede kilovatsaat başına tavan fiyat 7 dolar/cent üzerinden uygulanacak. Söz konusu ihalede en düşük teklifi veren yatırımcı ile 15 yıllık süreyle elektrik enerjisi alım anlaşması imzalanacak. Elektrik enerjisi alım süresi, YEKA kullanım hakkı sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'da yaptığı açıklamada, bu projede ilk olarak yüzde 65 yerli üretim ve yüzde 80 yerli mühendis şartının olduğunu belirtmişti.

Anadolu Haber Ajansı