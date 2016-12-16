RUSYA'DAKİ TÜRK MÜTEAHHİTLER 2017'DEN UMUTLU

MOSKOVA (AA) - EMRE GÜRKAN ABAY - Rusya’da faaliyet gösteren Türk inşaat şirketleri, ekonomik ve politik açılardan bazı sıkıntıların devam etmesine karşın 2017’ye umutlu giriyor. Rusya’da bugüne kadar yaklaşık 64 milyar dolara ulaşan projeler üstlenen Türk müteahhitlik firmaları, Türkiye ve Rusya arasında yaşanan uçak krizinden en çok etkilenen şirketler arasında yer alıyor. Başbakan Binali Yıldırım ile geçen hafta Moskova’da bir araya gelen firma temsilcileri, Türk şirketlerine Rusya tarafından uygulanmaya devam eden kısıtlamalar nedeniyle yaşadıkları zorlukları dile getirirken, görüşmede, Türk vatandaşlarına uygulanmaya devam eden vizeler, Türk personel çalıştırma önündeki engeller ve Türk şirketlerin Rusya’da ana müteahhit olarak faaliyet yürütmesine yönelik yasağın devam ettiği belirtilmişti. Görüşmede söz alan Türk-Rus İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, iki ülke arasındaki gelişmelerin beklenenden yavaş geliştiğini ifade ederken, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan da özellikle çalışma izinleri noktasında yasakların bir an önce kaldırılması gerektiğini söylemişti. Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır ise üst düzey bürokraside esen sıcak rüzgarın alt kademelere yansımadığını, vatandaşlar için tüm devlet kademelerinde sıkıntıların devam ettiğini belirtmişti. Yaşanan sorunların devam etmesine karşın iki ülke arasında yaşanan normalleşme süreci ve Rus ekonomisinde başlayan toparlanma, ülkede faaliyet gösteren Türk inşaat şirketleri açısından umut verici olarak görülüyor.



"Rusya inşaat pazarının alım kapasitesi bu yıl neredeyse 4 kat azaldı"

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye beton santrali ihracatçılarından Elkon’un BDT Bölgesi Pazarlama Müdür Yardımcısı Chinara Sultankulova, Rusya ile yaşanan kriz sürecinden etkilendiklerini ifade etti. Sultankulova, "Uçak krizinin yanı sıra Rusya'da yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle bu yıl Rusya'daki tüm inşaat sektörü etkilendi. Rusya inşaat pazarının alım kapasitesi bu yıl neredeyse 4 kat azaldı." diye konuştu. İhraç ettikleri ürünlerin yaptırım kapsamına alınmaması sayesinde ürünlerini Rusya’ya getirebildiklerini bildiren Sultankulova, "Şu anda gümrük sınırlamaları hala devam ediyor. Rusya sınırına kadar Türk tırlarıyla mallarımız geliyor, sınırdan kendi tırımızla yine indir bindir yapmak zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı. Sultankulova, 2017’ye daha pozitif bir planlamayla girdiklerini belirterek, "Pazardaki gelişmeler neyi gösterecek yaşayıp göreceğiz. Çünkü geçen yıla da böyle girmiştik." dedi.



"Rus devlet şirketleri nezdinde ticaret yapmakta zorluklar yaşanmaya başlandı"

MEKA Beton Santralleri Pazarlama Bölümü Müdür Yardımcısı Valeriya Frolova da Rusya ve Türkiye arasında yaşanan krizin şirketlerle yaşadıkları ilişkiyi etkilediğini ifade ederek, özellikle Rus devlet şirketleri nezdinde ticaret yapmakta zorluklar yaşanmaya başlandığını dile getirdi. Özel sektörün işlerini daha kolay ilerletebildiğini belirten Frolova, gelecek yılın, 2016’dan daha verimli geçeceği konusunda son derece umutlu olduklarını söyledi. Frolova, "Önümüzdeki yıl politika ve ekonomide ani değişiklikler yaşanmamasını, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ilerlemesini umuyoruz. Böylece biz de işlerimizi daha rahat bir ortamda yürütüp büyütebiliriz." diye konuştu.





Anadolu Haber Ajansı