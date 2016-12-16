RUSYA'DAKİ TÜRK MÜTEAHHİTLER 2017'DEN UMUTLU

"Rusya inşaat pazarının alım kapasitesi bu yıl neredeyse 4 kat azaldı"
Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye beton santrali ihracatçılarından Elkon’un BDT Bölgesi Pazarlama Müdür Yardımcısı Chinara Sultankulova, Rusya ile yaşanan kriz sürecinden etkilendiklerini ifade etti. Sultankulova, "Uçak krizinin yanı sıra Rusya'da yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle bu yıl Rusya'daki tüm inşaat sektörü etkilendi. Rusya inşaat pazarının alım kapasitesi bu yıl neredeyse 4 kat azaldı." diye konuştu. İhraç ettikleri ürünlerin yaptırım kapsamına alınmaması sayesinde ürünlerini Rusya’ya getirebildiklerini bildiren Sultankulova, "Şu anda gümrük sınırlamaları hala devam ediyor. Rusya sınırına kadar Türk tırlarıyla mallarımız geliyor, sınırdan kendi tırımızla yine indir bindir yapmak zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı. Sultankulova, 2017’ye daha pozitif bir planlamayla girdiklerini belirterek, "Pazardaki gelişmeler neyi gösterecek yaşayıp göreceğiz. Çünkü geçen yıla da böyle girmiştik." dedi.
"Rus devlet şirketleri nezdinde ticaret yapmakta zorluklar yaşanmaya başlandı"
MEKA Beton Santralleri Pazarlama Bölümü Müdür Yardımcısı Valeriya Frolova da Rusya ve Türkiye arasında yaşanan krizin şirketlerle yaşadıkları ilişkiyi etkilediğini ifade ederek, özellikle Rus devlet şirketleri nezdinde ticaret yapmakta zorluklar yaşanmaya başlandığını dile getirdi. Özel sektörün işlerini daha kolay ilerletebildiğini belirten Frolova, gelecek yılın, 2016’dan daha verimli geçeceği konusunda son derece umutlu olduklarını söyledi. Frolova, "Önümüzdeki yıl politika ve ekonomide ani değişiklikler yaşanmamasını, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ilerlemesini umuyoruz. Böylece biz de işlerimizi daha rahat bir ortamda yürütüp büyütebiliriz." diye konuştu.
Anadolu Haber Ajansı
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