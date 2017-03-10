"RUSYA İLE TİCARET ARTARAK DEVAM EDECEK"

TUNCELİ (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rusya'nın bazı tarım ürünlerine yönelik olarak uyguladığı yasağı kaldırdığını belirterek, "Rusya ile ticaret artarak devam edecek. Yasağın kalkması, iki ülkenin ticaretinin Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin hedeflediği gibi 24 Kasım öncesinin üzerine çıkacağının işaretidir." dedi.

Bakan Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunceli'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti.

Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, kentin terör ve işsizlik gibi önemli sorunları bulunduğunu, bu sorunları çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Terörün halk üzerinde oluşturduğu baskı ve vatandaşlara hizmet götürülmesi noktasındaki bütün engellemelerine rağmen halka hizmet götürmek için mücadele edildiğini anlatan Tüfenkci, "Yakılan araçlar, yıkılan binalar, halk üzerinde oluşturulan korku var, bezdirme noktasında girişimler var, Türkiye'nin de terörle mücadele noktasında bir kararlılığı var." ifadesini kullandı.

16 Nisan'da halkoylaması yapılacağını hatırlatan Tüfenkci, "Türkiye, 16 Nisan'da önemli bir viraja, yol ayrımına girmiş olacak." dedi.

Tüfenkci, Türkiye'nin artık hızlanmak istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ayağındaki, özellikle 1982 Anayasası'ndan kaynaklanan vesayetçi mekanizmalardan kurtulup halkın dediği, milletin son sözü söylediği ve bürokrasinin azalıp, hızlı kararlar alınıp, ekonominin kalkındığı, milli gelirin 11 bin dolarlardan 25 bin dolarlara, ihracatımızın 150 milyar dolarlardan 500 milyar dolarlara ulaştığı, dolayısıyla büyüyen refah pastasından herkesin yararlandığı eşitcil bir bölüşümün sağlandığı sisteme geçmek istiyoruz. Parlamenter sistemle gelebileceğimiz nokta buralar. 14 yıllık tek başına AK Parti iktidarına rağmen bürokratik ve sistemden kaynaklanan arızalar nedeniyle Türkiye, enerjisini, sermayesini, insan kaynaklarını heba etmek ve enerjisini boşa harcamak durumunda kaldı. Biz hem Meclisi hem yönetimi güçlendirmek, aynı zamanda yargıyı güçlendirmek için adım attık ve son sözü her zaman olduğu gibi millet söylesin istedik."

Bakan Tüfenkci, 1982 Anayasası'nda bağımsızlık ilkesinin olduğunu, yeni Anayasa düzenlemesiyle buna tarafsızlık ilkesini de eklediklerini belirterek, "Diyoruz ki yargı hem bağımsız olsun hem de tarafsız olsun. Çünkü tek başına bağımsızlık yetmez. Yargının tarafsız da olması gerekir, ama bundan birileri rahatsız oluyor ve 'Hayır' diyor. Niye yargının tarafsızlığından rahatsız olunur onu da doğrusu bilmiyorum." diye konuştu.

- Almanya'nın bakanların programına izin vermemesi

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tüfenkci, Almanya'nın bazı bakanların programlarına izin vermemesinin Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerini nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine, Almanya ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin karşılıklı olduğuna dikkati çekti. Bu sebeple her iki ülke ilişkilerinin söz konusu durumdan olumsuz etkilenmeyeceğini söyleyen Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Almanya-Türkiye ekonomik ilişkileri iki tarafın kazancı üzerine kurulu. Biz ihracatımızı AB içinde en fazla Almanya'ya yapıyoruz, ama ithalatımızı da en fazla Almanya'dan yapıyoruz. Burada karşılıklı kazan-kazan ilkesi var. Dolayısıyla bundan endişelenecek, etkilenecek bir durum yok. Biz de öyle bir şey düşünmüyoruz ve istemiyoruz, ama Almanya'nın veya Avrupa'nın kendi ileri sürdükleri değerlerden geriye doğru gitmelerinden, geriye doğru düşmelerinden, demokrasiden uzaklaşmalarından, özgürlüklerden vazgeçmelerinden endişeleniyoruz, özgürlükçü bir Almanya'dan otoriter bir Almanya'ya veya yasakçı bir Almanya'ya doğru gidişini gördüğümüz için endişeleniyoruz, üzülüyoruz."

- "Rusya ile ticaret artacak"

Tüfenkci, Rusya'nın bazı tarım ürünlerine uyguladığı yasağın kalkmasına ilişkin soruya cevap verirken de şu ifadeleri kullandı:

"Beklediğimiz bir gelişmeydi. Daha önce de özellikle 24 Kasım'da yaşanan uçak krizinden sonra Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle oluşturulan olumlu iklim ve hava, başlangıçtan itibaren yükselen şekilde ticarete yansıyor. Rusya ile ticaret artarak devam edecek. Yasağın kalkması, iki ülkenin ticaretinin Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin hedeflediği gibi 24 Kasım öncesinin üzerine çıkacağının işaretidir."

Konuşmasının ardından Kaymak, Tüfenkci'ye el dokuması bir kilim ve yöresel ürünlerden oluşan hediyeler takdim etti. Tüfenkci de Kaymak'a Ahilik kitabı hediye etti.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler, Atatürk Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Tüfenkci, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

Anadolu Haber Ajansı