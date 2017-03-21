RUSLARIN MAYIS TATİLİNDE TÜRKİYE AÇIK ARA ÖNDE

MOSKOVA (AA) -

Rusya Federal Turizm Ajansı'nın (Rosturizm) ülkenin önde gelen tur operatörlerinden derlediği verilere göre, toplam rezervasyonlar içerisinde yüzde 32’lik payla Türkiye’nin, Rus turistlerin mayıs ayında açık ara "favori tatil yeri" olacağı belirtildi.

Kıbrıs’ın yüzde 8, Yunanistan’ın ise yüzde 7’lik payla Türkiye’nin arkasından tercih edilen diğer tatil yerleri olduğu belirtilirken, Rusların mayıs ayı tatil talebinin bu yıl 2016'ya göre yüzde 12 daha fazla olduğu kaydedildi.

Turizm sektörü yetkilileri, bu yılın ocak ayında 2016'ya göre yüzde 81’lik artışla 40 bin 124 kişiye yükselen Rus turist sayısının, bu yıl yaklaşık 3 milyona ulaşmasını bekliyor.

Anadolu Haber Ajansı