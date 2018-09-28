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RUSLAR, TÜRKİYE’DEN NARENCİYE ÜRÜNLERİ VE NAR BEKLİYOR

RUSLAR, TÜRKİYE’DEN NARENCİYE ÜRÜNLERİ VE NAR BEKLİYOR

28 Eylül 2018 Cuma 12:19
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RUSLAR, TÜRKİYE’DEN NARENCİYE ÜRÜNLERİ VE NAR BEKLİYOR

    
Yaş meyve sebze sektörünün ihracatta lider pazarı Rusya Federasyonu’na sekiz aylık dönemde yaş meyve sebze ihracatımız 410 milyon dolara ulaştı. Ruslar, Narenciye sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye’den narenciye ürünleri ve nar istiyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Eylül ayının girmesiyle birlikte Hong Kong’tan başlattığı tanıtım atağını Rusya’da devam ettirdi. Rusya’nın Başkenti Moskova’da düzenlenen World Food Moscow 2018 fuarına 22 m2’lik bir stantla katılan Egeli ihracatçılar, Ruslara Türk yaş meyve sebzelerini ve mamullerini tanıttı.

Narenciye ihracatının başlamak üzere olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya’dan narenciye ve nar ile ilgili yoğun talep aldıklarını kaydetti.

Türkiye’den Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze ihracatının 2018 yılının Ocak – Ağustos döneminde yüzde 41’lik yükselişle 410 milyon doları aştığı bilgisini paylaşan Uçak, “Nektarin, kiraz, şeftali, çekirdeksiz sultani üzüm, domates, limon, kayısı, elma, çilek Rusya’ya ihracatta öne çıkan ürünlerimiz oldu. 2018 yılının kalan diliminde Narenciye, nar ve diğer ürünlerimizle yapacağımız ihracatla Rusya’ya ihracatta 600 milyon doları aşmayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

World Food Moscow 2018 Fuarı’na Türkiye’den 15 firma ve birlik katılım sağlarken, Ege İhracatçı Birlikleri standına 3 gün boyunca gelen ziyaretçilere Ege Bölgesi’nin ürünleri hakkında bilgi verilirken, gelen talepler Ege Bölgesi’ndeki ihracatçı firmalara duyurulmak üzere toplandı.

Bir sonraki durak SIAL Paris Fuarı olacak


Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ihracatta Türkiye lideri olduğu meyve sebze mamulleri ihracatındaki konumunu güçlendirmek için 21-25 Ekim 2018 tarihleri arasında Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenecek olan dünyanın en büyük ve prestijli gıda fuarlarından SIAL Paris Fuarı'n katılarak Türk lezzetlerini dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların ve market zincirlerinin satın alma yetkililerinin beğenisine sunacak. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2018 yılında katılacağı son fuar ise; 13-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Çin'in Şanghay şehrinde gerçekleştirilecek olan FHC China Fuarı olacak.

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