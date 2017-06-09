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RUS TURİSTLERİN TERCİHİ YİNE TÜRKİYE

09 Haziran 2017 Cuma 13:23
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Rusya Tur Operatörleri Birliğinden yapılan açıklamada, haziran tatilinde Türkiye'nin bir numaralı tercih olacağı belirtildi

RUS TURİSTLERİN TERCİHİ YİNE TÜRKİYE
MOSKOVA (AA) – Rus vatandaşlarının haziran tatilinde tercih edecekleri bir numaralı tatil noktasının yine Türkiye olacağı bildirildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’da 10-12 Haziran'da “Rusya Günü” nedeniyle kutlanacak bayram tatilinde vatandaşların tatil tercihini yine Türkiye’den yana kullanmayı planladığı belirtildi.

Açıklamada, Rus vatandaşlarının tatil tercihleri arasında yüzde 37’lik payla Türkiye’nin lider konumda olduğu vurgulanırken, Yunanistan’ın ve Rusya’daki yerel tatil noktalarının yüzde 19’luk paylarla Türkiye’nin ardından sıralamaya girdiklerine vurgu yapıldı.

Bu yılın ocak-nisan döneminde Rusya'dan Türkiye'ye giden turist sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla yaklaşık 15 kat artarken, Rus yetkililer, Türkiye’yi bu yıl yaklaşık 3,5-4 milyon Rus turistin ziyaret etmesini öngörüyor.

 


Anadolu Haber Ajansı
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