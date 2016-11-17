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RUS TURİSTLERDEN TÜRKİYE'YE BÜYÜK TALEP

17 Kasım 2016 Perşembe 17:31
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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, eylül ve ekim aylarında beklediklerinden 3 kat fazla, 300 bin Rus turistin Türkiye’de tatil yaptığını bildirdi.

RUS TURİSTLERDEN TÜRKİYE'YE BÜYÜK TALEP
MOSKOVA (AA) - 

Lomidze, Rusya’nın başkenti Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, charter yasağının kaldırılmasıyla Türkiye'nin, çok hızlı bir şekilde Rus vatandaşlar için en popüler tatil yerlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Charter uçuşların sezonun geç bir döneminde serbest bırakılmasından ötürü eylül ve ekim aylarında yaklaşık 100 bin Rus turistin Türkiye’de tatil yapmasını beklediklerini ifade eden Lomidze, "Ancak beklediğimizden 3 kat fazla talep oldu ve bu dönemde 300 bin Rus turist Türkiye’de tatil yaptı." dedi.

Önceki yıllarda Rus turistlerin ekim ayında Türkiye'yi fazla ziyaret etmediğini belirten Lomidze, "Ancak bu yıl ekim sonuna kadar yüksek bir talep oldu." ifadesini kullandı.

Lomidze, Türkiye’ye yönelik charter uçuşların serbest bırakılmasından önce Rus turistler için en gözde ülkelerin bu yıl Tunus, Dominik Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya, Kıbrıs, Malta ve Hırvatistan olduğunu bildirdi. 

Rus hükümeti, 28 Ağustos 2016'da aldığı kararla, uçak krizinin ardından getirilen Türkiye ile charter uçuşlarına yönelik yasağı kaldırmıştı.


Anadolu Haber Ajansı
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