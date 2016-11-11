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RİCHMOND FED BAŞKANI LACKER'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

11 Kasım 2016 Cuma 02:04
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Richmond Fed Başkanı Jefrrey Lacker: Aralıkta yeni bir faiz artışını tartışacağımıza hiç şüphe yok. Eğer mali genişleme girişimi hayata geçirilirse, faiz artışında daha hızlı bir yol izleyebiliriz.

RİCHMOND FED BAŞKANI LACKER'DAN FAİZ AÇIKLAMASI
WASHINGTON (AA) - Richmond Fed Başkanı Jefrrey Lacker, başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasının aralıkta faiz artırılma ihtimalini zayıflatmadığını söyledi.

Lacker, Virginia'nın Richmond eyaletinde yaptığı konuşmada, Fed'in gelecek ay faiz artırma ihtimalinin hala güçlü olduğunu ifade etti. "Aralıkta yeni bir faiz artışını tartışacağımıza hiç şüphe yok." diyen Lacker, ekonominin sağlığı için daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Lacker, ayrıca, ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın vergileri düşürmeyi planladığını hatırlatarak, "Eğer mali genişleme girişimi hayata geçirilirse, faiz artışında daha hızlı bir yol izleyebiliriz." dedi.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı, 13-14 Aralık'ta yapılacak.


Anadolu Haber Ajansı
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