REYTİNG ORTAKLIĞI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’taki Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkelerinin liderler zirvesinde “Daha adil, daha tarafsız, yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye’de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz” çağrısı yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak zirveye katılmasının Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil ettiğine işaret eden Erdoğan, "Zirveyi Türkiye ile BRICS arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye olarak, BRICS ülkeleriyle özellikle ekonomi, ticaret, yatırım ve kalkınma alanlarında beraber çalışmak istiyoruz" diye konuştu. BRICS Yeni Kalkınma Bankası ve İş Konseyi ile Türkiye'deki kurumlar arasında iş birlikleri tesis edebileceklerini düşündüğünü söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında devam eden üyelik görüşmelerinin kısa zamanda sonuçlanmasını diliyoruz. Daha adil, daha tarafsız, yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz. Enerji alanında BRICS ülkeleriyle mevcut işbirliğimizi ileriye taşımak istiyoruz.”

ORTAK HAREKET

Türkiye'nin oturuma İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanı sıfatıyla davet edildiğini anımsatan Erdoğan, "Bugün burada yalnızca Türkiye'yi değil İİT üyesi tüm Müslüman ülkeleri de temsilen bulunuyorum. Teşkilat ile BRICS arasındaki iş birliğinin ilerletilmesine gerçekten çok ihtiyaç var. Daha adil bir dünya için güney-güney işbirliği süreçlerinden bu çerçevede istifade edebiliriz. İslam Kalkınma Bankası ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında özellikle Afrika’nın kalkınma çabalarının desteklenmesine matuf iş birliği imkanlarının değerlendirmesinde de fayda görüyorum" diye konuştu. Erdoğan “daha adil” yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması için BRICS ile ortak hareket edebileceklerini belirtti. BRICS çalışma toplantısında konuşma yapan Erdoğan, “daha adil ve daha tarafsız” yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması için hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye’de ayrı ayrı yürütülen çalışmalar bulunduğuna dikkat çekerek, bu çalışmalarda ortak hareket edilebileceğini belirtti.

KÜRESEL SİSTEMİN DEVAMI MÜMKÜN DEĞİL

DÜNYANIN oldukça sancılı bir dönemden geçtiğine işaret eden Erdoğan, son yıllarda savaşların, terör eylemlerinin, ekonomik krizler ve doğal felaketlerin insanlık üzerinde ne denli büyük yaralar açtığına açtığına hep birlikte şahit olduklarını söyledi. Başkan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Mevcut küresel sistem çıkarları garanti altına alınmış mutlu bir azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Bu yapının günümüz şartlarına göre yeniden ele alınmadan, değişmeden devam etmesi mümkün değildir. Yükselen ekonomilerin artan ağırlıklarının sisteme yansıtılması şarttır.” BRICS’in “güney-güney iş birliği”nde üstlenmek istediği rolü dikkatle izlediklerine işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin bu iş birliğinin en önemli unsuru olan kalkınma yardımları alanında dünyada önde gelen ülkeler arasında olduğunu söyledi. Erdoğan, “Geçen yıl 8.2 milyar dolarlık resmi kalkınma yardımıyla bu alanda ilk sıralarda yer aldık. İnsani yardımlarda ise açık ara birinci sırada bulunuyoruz. Türkiye tüm kategorilerde milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülkedir. Bugün 3,5 milyonu Suriye ve Irak’tan olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz.

Birçok gelişmiş Batılı ülkelerin mültecileri dikenli tel örgülere mahkum ettiği bir ortamda

Türkiye sığınmacılar için 32 milyar dolar para harcamıştır” diye konuştu.

YATIRIMLAR 6 MİLYAR DOLARI AŞTI

TÜRKİYE’NİN 2015 yılındaki G-20 dönem başkanlığı sırasında kalkınma konusunu G-20 gündeminin merkezine yerleştirdiğine işaret eden Erdoğan, 4 Haziran’da Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Teknoloji Bankasının açılışını yaptıklarını ifade etti. BRICS’in 10’uncu zirvesinin ana teması olarak Afrika’nın belirlenmiş olmasının

son derece önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Ülkemizin Afrika’daki doğrudan yatırımlarının değeri 6 milyar doları aştı. Ben bu vesileyle ülkemizin 2011’den bu yana Somali’de yaptığı çalışmalar Afrika Kıtası’na yaklaşımımızı göstermesi açısından önemli bir

örnektir” dedi.

HÜRRİYET