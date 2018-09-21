Renault-Nissan-Mitsubishi ve google güçlerini birleştiriyor

Renault-Nissan-Mitsubishi ve Google, Android işletim sisteminin araçlara entegrasyonunu sağlayacak teknoloji ortaklığını duyurdu. 2021 yılından itibaren hayata geçirilecek teknoloji ile çok sayıda marka ve modelde akıllı bilgi eğlence sistemleri ve müşteri odaklı uygulamalar yer alıyor.

Teknoloji ortaklığı ile birlikte, İttifak üyeleri tarafından birçok pazarda satışa sunulan araçlarda dünyanın en popüler işletim sistemi olan Android bulunuyor. Google Haritalar uygulaması ile sesli navigasyon hizmetinin yanı sıra, Google Play Store’daki zengin bir otomotiv uygulamaları ekosistemine erişecek kullanıcılar, Google Asistan sayesinde arama ve mesajlara yanıt verebilecek, istedikleri bir bilgiye ulaşabilecek ve araç fonksiyonlarını yönetebilecekler.

2017 yılında 200 pazarda 10,6 milyon satış adedine ulaşan İttifak markaları, Google uygulamaları ve hizmetlerini, bilgi eğlence sistemlerine ve bulut tabanlı sistemlere entegre ederek Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors müşterilerinin sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. İttifak araçları Android platformunu paylaşırken, her marka bu ortak Android platformunun üzerinde kendine özgü bir müşteri ara yüzü oluşturma ve spesifik özellikler tasarlama esnekliğine sahip.

Bilgi ve eğlence sistemleri konusunda gerçekleştirilen bu ortaklık, İttifakın 2022 planının da bir parçası olarak daha fazla aracı internet bağlantılı ve bulut tabanlı hizmetlerle donatmayı hedefliyor. Planın birinci yıl dönümünde yapılan bu ortaklık, yeni nesil teknolojilere odaklanıldığını gözler önüne seriyor. Plan çerçevesinde, Renault-Nissan-Mitsubishi markaları 2022 yıl sonu itibarıyla 14 milyondan fazla satış adedine ulaşmayı hedefliyor.

Plan, aynı zamanda 12 adet yeni sıfır emisyonlu elektrikli otomobilin ve yeni otonom sürüş teknolojilerinin lansmanını kapsıyor.

İttifak ve Google’ın son teknolojilerinin bir araya geleceği araçlar, pazardaki en akıllı bilgi eğlence sistemlerinden birine sahip oluyor.

Sürücüler ve yolcular, Google ve Android işletim sisteminin imkanlarını kullanarak binlerce mevcut uygulamaya ve yeni uygulamaları içeren bir ekosisteme erişebiliyor. Sistem aynı zamanda Apple iOS gibi diğer işletim sistemleriyle çalışan cihazlarla da uyumlu.

Renault-Nissan-Mitsubishi İş Geliştirme Direktörü Hadi Zablit, “Google ile ortaklığımız sayesinde Android uyumlu araçlarda müşterilerimize zengin bir deneyim sunacağız. Google Maps, Google Assistant ve Google Play Store gibi birçok kullanıcının alışkın olduğu Google hizmetlerine ek olarak, güçlü, internet bağlantılı ve kusursuz kabin içi/kabin dışı deneyimler tasarlıyoruz” dedi.

Renault-Nissan-Mitsubishi Internet Bağlantılı Araçlar Direktörü Kal Mos, “Android platformunun bilgi-eğlence sistemlerine entegrasyonuyla, internet bağlantılı araçlarımıza yeni bir zeka seviyesi eklemiş oluyoruz. Google’ın yapay zeka teknolojisini kullanan Google Asistan, müşteriler ve araçları arasındaki temel kesişme noktası olacaktır. Google Haritalar ve Google Asistan uygulamalarının İttifak’ın bilgi eğlence sistemine entegre edilmesiyle, en gelişmiş yapay zeka tabanlı uygulamaların bir kısmı müşterilerimizin parmaklarının ucunda olacak. Ayrıca Google Play Store’a araç içi erişim sayesinde, müşterilerimiz araçlar için tasarlanmış açık ve güvenli bir ekosistemin tadını çıkarabilecekler.” dedi.

Google Platform & Ekosistemleri Direktörü Hiroshi Lockheimer, "Google ve Renault-Nissan-Mitsubishi markaları, tanıdık, yükseltilebilir, internet bağlantılı uygulamalar ve hizmetler ile akıllı, güvenli ve kusursuz bir araç içi deneyimi sunmak gibi ortak bir vizyona sahip. Play Store ve Android üzerinden Google Asistan, Google Haritalar ve diğer popüler uygulamaları dünyanın dört bir yanındaki sürücü ve yolcuların hizmetine sunmak amacıyla yaptığımız bu ortaklıktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.