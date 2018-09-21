REKLAM VE BASKIDAKİ DİJİTAL YENİLİKLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI!

Alanında Avrasya’nın en büyüğü ünvanıyla 20.’si düzenlenen Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul, 27 ülkeden 300’ün üzerinde firmanın katılımıyla başladı.

SIGN İstanbul 2018’de, milyon dolarlık yeni dijital baskı makinelerinden, kadar her türlü yüzey üzerine istenilen her tasarımı basabilen teknolojilere, araç kaplama uygulamalarından, promosyon malzemelerine ve lazer kesim cihazlarına kadar tüm yenilikler bir arada sergileniyor. Fuar, özellikle sektörde sayıları sürekli artan yerli imalatçılar için alternatif ihracat kanalları açarken, milyonlarca liralık ticarete de ev sahipliği yapacak. Tarsus Turkey / İFO Fuarcılık’ın organize ettiği SIGN İstanbul 2018, hem yurt içi hem de yurt dışından aralarında dijital baskı merkezleri, reklam veren KOBİ’ler, tekstil üreticileri, reklam ajansları, matbaacılar, promosyoncular, makine ve malzeme üreticileri, endüstriyel reklam üreticileri, perakende malzeme satıcıları, mimarlar ve mühendislerin olduğu 22 bin 500 profesyoneli ağırlayacak.

Aytemur; “SIGN İstanbul, sektörünün 2019 hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım”

Fuarın açılış töreninde söz alan Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya AYTEMUR, açılış kurdelesini birlikte kestikleri sektör temsilcilerinin, bir yandan kendileri büyürken, diğer yandan SIGN İstanbul’u da büyütmeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, “İnanıyorum ki, bu fuar, tüm katılımcılarımız için yeni ticaret fırsatları ve alternatif ihracat kanalları açarak, 2019’a da büyük hedeflerle girmeyi sağlayacaktır” dedi.

Bozkurt; “Yaklaşan yerel seçim hareketliliği büyük fırsat!”SIGN İstanbul 2018’in hitap ettiği sektörler için önemine dikkat çeken İFO Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Seda Bozkurt, “Genel seçimleri geride bırakan Türkiye’nin önünde şimdi de yerel seçimler var. Yerel seçim hareketliliği, özellikle endüstriyel reklam, tekstil baskı ve dijital reklam sektörleri açısından çok önemli bir süreç. Dolayısıyla SIGN İstanbul 2018, seçim sürecine rekabette öne geçecek yeniliklerle, yenilenerek girmek isteyen sektör firmaları için fırsat. Şunu da belirtmekte fayda var; hangi alanda hangi ölçekte olursa olsun tüm şirketlerin ana gündemi sektörlerinde var olmak ve istikrarlı bir biçimde büyümelerini sürdürmek. SIGN İstanbul 2018, hem katılımcıları hem de ziyaretçileri için, büyümenin anahtarı olan yeni teknolojileri, rekabetçi yenilikleri ve ticari fırsatları bir arada sunuyor” dedi.

SIGN İstanbul 2018’de, dijital baskı teknolojilerinden tekstil baskıya, LED ve LED ekranlardan ürün teşhir standlarına, promosyon ürünlerinden endüstriyel baskı ve 3 boyutlu baskıya kadar en yeni ürün, makine, ekipman ve teknolojiler bir arda sergiliyor.