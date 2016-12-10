REKABET CEZALARININ ALT SINIRI YÜKSELTİLDİ

ANKARA (AA) - Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezası alt sınırı, yeniden değerleme oranı (yüzde 3,83) esas alınarak 18 bin 377 liraya yükseltildi.

Rekabet Kurumunun "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezası alt sınırı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde bu yıl için tespit edilen 2016 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,83 artış esas alınarak, 1 Ocak 2017'den 31 Aralık 2017'ye kadar geçerli olmak üzere 18 bin 377 liraya yükseltildi.

Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girecek.

Anadolu Haber Ajansı