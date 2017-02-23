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REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ ŞUBATTA YÜKSELDİ

23 Şubat 2017 Perşembe 10:54
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Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 8,3 puan artarak 105,3 oldu

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ ŞUBATTA YÜKSELDİ
İSTANBUL (AA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), şubatta bir önceki aya göre 8,3 puan artışla 105,3 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, şubat ayında RKGE, bir önceki aya kıyasla 8,3 puan artarak 105,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim, ihracat sipariş ve toplam istihdam miktarları, mevcut toplam sipariş ve mamul mal stoku miktarları ile sabit sermaye yatırım harcaması endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi de (RKGE-MA) şubatta bir önceki aya göre 6,0 puan artarak 106,5 puan seviyesine yükseldi.

Yıllık ÜFE beklentisi yüzde 9,0
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarına ilişkin olarak ise azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü görüldü. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise zayıflama eğilimini sürdürdüğü görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 9,0 seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,8'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 73,8'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,4'e geriledi.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin alt kalemleri itibarıyla değerleri şöyle:​​​



Anadolu Haber Ajansı
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