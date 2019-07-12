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Recep Konuk: "Üreticiyi desteksiz bırakmayız"

Pancar üreticisinin en büyük destekçisi olan KONYA Şeker, çapa ücreti, su parası ve hububat hasadı nedeniyle masraf kalemleri artan üreticiye son bir ayda toplam 69 milyon 169 bin TL nakit avans ödedi.

Recep Konuk: "Üreticiyi desteksiz bırakmayız"

Pancar üreticisinin en büyük destekçisi olan KONYA Şeker, çapa ücreti, su parası ve hububat hasadı nedeniyle masraf kalemleri artan üreticiye son bir ayda toplam 69 milyon 169 bin TL nakit avans ödedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:24
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Recep Konuk: "Üreticiyi desteksiz bırakmayız"

'İSO 500" sıralamasına 4 şirketiyle Konya'nın ihracat şampiyonu olan, "Fortune 500" listesinde bu sene 4 sıra yükselerek ekonomide dalgalanmaların olduğu bir dönemde her istatistikte, yapılan her araştırmada istikrarlı bir görünüm arz eden Türkiye'nin gıda devi Konya Şeker, aynı istikrarı üreticiye verdiği destek konusunda da sürdürüyor. Geçen ayın sonunda 29 milyon 774 bin 920 lira tutarında motorin avansını üreticiye dağıtan Konya Şeker, geçtiğimiz günlerde de 39 milyon 395 bin 772 lira tutarında nakdi avansı üreticilerin hesabına yatırdı. Konya Şeker, pancar üreticisine toplamda 69 milyon 169 bin TL avans ödemiş oldu. Çiftçilerin tarladaki işlerinin en yoğun olduğu ve üretim için yaptığı harcamaların arttığı bugünlerde Konya Şeker'in yatırdığı nakit avans, üreticilerin yüzünü güldürdü. Konya Şeker, 2019-2020 kampanya döneminde çiftçiye şu ana kadar toplamda ayni ve nakdi olarak 199 milyon 887 bin 772 lira avans dağıttı.

'AVANS TARLA İÇİN ÜRETİM DEMEK'

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker'in, her hal ve şartta üretimin sürdürülmesini sağlamayı birinci vazife olarak gördüğünü söyleyerek şöyle konuştu: "'Üretimde sürdürülebilirliği sağlamanın iki tane koşulu var. Bir, üretici ekerken desteksiz kalmayacak. İki, hem üreticinin ürettiği ürün tarlada kalmayacak hem de üretici emeğinin karşılığını alabilecek şekilde ürününü satabilecek. İkinci husus da, üreticinin ürünün değerlendirilmesi konusunda Konya Şeker, ülkemizde açık ara önde. İlk söylediğim husus yani üretirken üreticinin tarlada yalnız kalmaması, şartlarla tek başına boğuşmaması, hatta onun yerine üreticinin dışında gelişen şartlarla biz boğuşalım üretici sadece işiyle ilgilensin, huzur içinde üretsin diye yaptığımız onlarca işten biri ama üretici açısından en önemlilerinden biri avans desteğidir. Avans desteği tarla açısından önemlidir. Avans tohum olur, gübre olur, ilaç olur. Hem ekonomik hem de sosyal hayatın dayanağı olan tarlanın yeşermesini sağlar. Motorin olur, sürülmesini sağlar, tarlayı hareketlendirir. Nakit olur, çapaydı, hasattı masraflı işlerin görülmesini sağlar. Yani avans tarla için üretim demektir.''

'ÜRETİCİYLE ARAMIZDA İŞ BÖLÜMÜ VAR'

Konya Şeker'in, çiftçinin önündeki engelleri kaldırmak gibi önemli vazifesinin olduğunu ifade eden Konuk, "'Bizim işimiz, bu kurumun işi yükü omuzlamak, varsa çiftçinin önüne konulan engel o engelleri yıkmak. Bizim kurumumuzla üretici arasında adı konulmamış bir iş bölümü var. Biz ekonomi cephesinde nöbet tutacağız, mücadele edeceğiz, üreticinin bir yandan ürününü değerlendireceğiz, çiftçi ile rekabet edenle bilek güreştireceğiz, bir yandan da ekonomide hava bozulsa bile set olacağız, savrulan tozun, toprağın ekonominin ters rüzgârlarının üreticimizi etkilemesini önleyeceğiz. Üreticimiz de kendi işiyle yani bu memleketin topraklarından bu millet için daha çok ve daha kaliteli üretmeye yani en iyi bildiği işi kafası rahat huzur içinde yapmaya devam edecek ve ülkemizi gıdada sadece namerde değil merde bile muhtaç bırakmayacak'" diye konuştu.

Son Güncelleme: 12.07.2019 15:47
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