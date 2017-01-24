RAYLI SİSTEMLE İSTANBUL'UN 38 KATI KİŞİ TAŞINDI

İSTANBUL (AA) - HALİL İBRAHİM BAŞER - İstanbul'da geçen yıl metro, tramvay ve teleferik gibi raylı sistemleri, kent nüfusunun yaklaşık 38 katına denk gelen yarım milyardan fazla kişi kullandı. AA muhabirinin İstanbul Ulaşım AŞ'nin yolcu istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, her yıl yüz milyonlarca İstanbullu ulaşımda raylı sistemi tercih ediyor. Bu kapsamda, nüfusu 15 milyona yaklaşan İstanbul'da, raylı sistemli toplu taşıma araçlarıyla geçen yıl 551 milyon 662 bin 361 kişi seyahat etti. Son 5 yılın verileri dikkate alındığında ise bu ulaşım araçlarıyla Türkiye nüfusunun yaklaşık 30 katı kadar kişi yolculuk yaptı. Bu çerçevede konusu sürede, 2 milyar 324 milyon 243 bin 584 kişi raylı sistemi tercih etti. Bu rakamlara göre, raylı sistemle 2012'de 334 milyon 17 bin 638, 2013'te 402 milyon 271 bin 306, 2014'te 477 milyon 502 bin 372, 2015'te 558 milyon 789 bin 907 kişi, 2016 'da ise 551 milyon 662 bin 361 kişi taşındı.



İstanbullular, en çok metroyu tercih etti

Son 5 yıllık veriler değerlendirildiğinde, İstanbul'un ulaşım yükünü çeken toplu taşıma araçlarının başında gelen metro İstanbulluların ilk tercihi olarak öne çıktı. Kentte hizmet verilen 5 ana metro hattında 5 yılda 1 milyar 481 milyon 603 bin 134 kişi seyahat etti. Bu alanda, geçen yıl ise 144 milyon 694 bin 935 kişi ile M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattı ilk sırada yer aldı. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında 131 milyon 826 bin 66, M3 Başakşehir-Kirazlı-Olimpiyatköy metro hattında 20 milyon 383 bin 392, M4 Kadıköy-Kartal metro hattında 83 milyon 971 bin 358, M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi hattında ise 5 milyon 290 bin 417 kişi taşındı. İstanbul'da 3 hatta hizmet veren tramvaylarda ise 5 yılda 784 milyon 79 bin 862 kişi yolculuk yaptı. Söz konusu hatları geçen yıl 158 milyon 577 bin 518 kişiye hizmet verildi. Bu kapsamda, T1 Bağcılar-Kabataş hattında 5 yılda 588 milyon 40 bin 349, geçen yıl 112 milyon 71 bin 909, T4 Topkapı-Mescidi Selam hattında 5 yılda 193 milyon 94 bin 942, geçen yıl 45 milyon 583 bin 522 ve T3 Kadıköy-Moda hattında da 5 yılda 2 milyon 944 bin 571, 2016'da ise 922 bin 87 kişi seyahat etti. F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında ise aynı sürede 50 milyon 684 bin 528, geçen yıl 6 milyon 198 bin 409 İstanbullu taşındı. Eyüp-Piyerloti ve Maçka-Taşkışla teleferik hatlarında taşınan kişi sayısı da 5 yılda 8 milyon 714 bin 542, geçen yıl ise 1 milyon 560 bin 349 olarak gerçekleşti.

Anadolu Haber Ajansı