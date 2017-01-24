RAYLI SİSTEMLE İSTANBUL'UN 38 KATI KİŞİ TAŞINDI

İstanbullular, en çok metroyu tercih etti
Son 5 yıllık veriler değerlendirildiğinde, İstanbul'un ulaşım yükünü çeken toplu taşıma araçlarının başında gelen metro İstanbulluların ilk tercihi olarak öne çıktı. Kentte hizmet verilen 5 ana metro hattında 5 yılda 1 milyar 481 milyon 603 bin 134 kişi seyahat etti. Bu alanda, geçen yıl ise 144 milyon 694 bin 935 kişi ile M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattı ilk sırada yer aldı. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında 131 milyon 826 bin 66, M3 Başakşehir-Kirazlı-Olimpiyatköy metro hattında 20 milyon 383 bin 392, M4 Kadıköy-Kartal metro hattında 83 milyon 971 bin 358, M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi hattında ise 5 milyon 290 bin 417 kişi taşındı. İstanbul'da 3 hatta hizmet veren tramvaylarda ise 5 yılda 784 milyon 79 bin 862 kişi yolculuk yaptı. Söz konusu hatları geçen yıl 158 milyon 577 bin 518 kişiye hizmet verildi. Bu kapsamda, T1 Bağcılar-Kabataş hattında 5 yılda 588 milyon 40 bin 349, geçen yıl 112 milyon 71 bin 909, T4 Topkapı-Mescidi Selam hattında 5 yılda 193 milyon 94 bin 942, geçen yıl 45 milyon 583 bin 522 ve T3 Kadıköy-Moda hattında da 5 yılda 2 milyon 944 bin 571, 2016'da ise 922 bin 87 kişi seyahat etti. F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında ise aynı sürede 50 milyon 684 bin 528, geçen yıl 6 milyon 198 bin 409 İstanbullu taşındı. Eyüp-Piyerloti ve Maçka-Taşkışla teleferik hatlarında taşınan kişi sayısı da 5 yılda 8 milyon 714 bin 542, geçen yıl ise 1 milyon 560 bin 349 olarak gerçekleşti.
Anadolu Haber Ajansı
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