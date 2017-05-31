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PUTİN'DEN KRİTİK KARARNAMEYE İMZA

31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:59
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladı.

PUTİN'DEN KRİTİK KARARNAMEYE İMZA
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye’ye yönelik Rusya tarafından uygulanan bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladığı ifade edildi.

Kararnameye göre, Türk vatandaşlarının Rusya Federasyonu’nda istihdam edilmelerine yönelik engel kaldırılırken, Türk şirketlerinin bazı sektörlerde çalışmalarına yönelik yasak da iptal edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığına, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile karşılıklı seyahatler konusunda iki ülke arasında 2010'da yapılan anlaşmanın yenilenmesi için istişare talimatı verildiğinin belirtildiği kararnamede, Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecek Türk vatandaşlarının da kapsamının genişletildiği ve Türk havacılık personellerinin Rusya’ya vizesiz seyahat etmelerine yönelik engelin kaldırıldığı belirtildi. 

Anadolu Haber Ajansı
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