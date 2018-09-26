PTT’DEN ÇİFTÇİLERE BÜYÜK HİZMET: TARIM KART

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), toplumun çeşitli kesimlerine yönelik hizmetler geliştirerek vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Memurları “Motif Kart”, esnaf ve sanatkarları “Esnaf Kart” ile buluşturan Şirket, bu kez çiftçiler için “Tarım Kart” projesini uygulamaya koydu. PTT A.Ş. ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasındaki “Tarım Kart” işbirliği protokolü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın katıldığı törenle imzalandı.

Bakan Turhan: “Çiftçimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, PTT Pul Müzesi’nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, ülkemizin iki güzide kurumunun güç birliği neticesinde “Tarım Kart” projesinin ortaya çıktığına işaret ederek,“Ülkemizin medarıiftiharı olan PTT ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında imzalanacak Tarım Kart sözleşmesiyle çiftçimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak” dedi. PTT’nin elini attığı her işte başarıya ulaştığını ve bugün dünyanın en büyük markalarından birine dönüştüğünü belirten Bakan Turhan, “PTT, yeni hizmetlerle birlikte çağın teknolojik gelişmelerine de ayak uyduruyor. Artık Pttcell’siz, PTTBank’sız, PTT Kargo’suz, Pttmatik’siz bir Türkiye düşünemiyoruz. 458 kurumun 596 çeşit iş ve işlemini PTT yapıyor. Türkiye’nin köyünde, kasabasında, bucağında tam tamına 5 bin 21 işyeri ile vatandaşımıza hizmet veriyor. Ülkemizin dört bir yanına yayılmış 3 bin 133 adet Pttmatik ile gücüne güç katıyor. Şu anda ülkemizde 1309 yerleşim yerinde sadece PTT bankacılık hizmeti veriyor ve 174 yerde Pttmatik dışında hiçbir bankamatik bulunmuyor. İşte, Tarım Kart ile çiftçimiz de artık PTT’nin gücünden daha da faydalanacak” diye konuştu.

Bakan Turhan, “Tarım Kart” ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 550 bin kooperatif ortağına Tarım Kart dağıtılacak. Söz konusu kartlar ile çiftçimize yıllık tahmini 2,5 milyar Türk Lirası nakdi, 6 milyar Türk Lirası ayni kredi ödemesi sağlanabilecek. Kooperatif üyelerinin PTT’ye ait işyeri ve ATM’lerde Pttkart ile yapacakları iş ve işlemlerde hiçbir komisyon ya da işlem ücreti de alınmayacak. Çiftçimiz bu projeyle daha uygun şartlarda kredi ve destek alacak. Böylece ürünü daha bereketli olacak. Her işte olduğu gibi, yeni yılda hizmete girecek olan Tarım Kart’la da nihai amacımız, yüzlerin gülmesi. Yüzler güldükçe, ocaklar tüttükçe, çarklar döndükçe, yollar uzandıkça, ağlar örüldükçe hedeflerimize daha emin adımlarla ilerleyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Yeter ki birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi elden bırakmayalım. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Tarım Kredi ve PTT yönetimini tebrik ediyorum. Tarım Kart’ın çiftçimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

Bakan Pakdemirli: “Bakanlığım dönemindeki en güzel, en kıymetli icraatlardan biri”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarım Kart” projesinin bakanlığı dönemindeki en güzel, en kıymetli icraatlardan biri olduğunu ifade etti. Bu işbirliği dolayısıyla her iki kurumun genel müdürüne teşekkür ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Bundan çiftçimiz ne kazanacak? Çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak. İsterse bu kartla krediyi kullanacak, hasat gününü beklemeden, hasattan önce paraya ulaşımı bir defa olacak. Evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek. İsterse gübresini, mazotunu bu kartla alacak, yemini, suyunu, isterse danışmanlık hizmetini ve tüm hizmetleri Pttkart’la alıyor olacak. İnşallah, tarımsal desteklerin bir kısmını ayni, bir kısmını maddi olarak bu kart üzerinden verebilir miyiz, bunları da çalışıyor olacağız. Bu kartla üreticimizi daha iyi tanıyacağız, daha iyi hizmet edeceğiz” diye konuştu.

“Ülkemize ve çiftçimize hayırlı uğurlu olsun”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, işbirliği protokolünün hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Kurumlarımızın yapmış oldukları çalışmaları çok daha verimli ve etkin hale getirebilmek için güçlü işbirliklerinden bir tanesine daha imza atmak üzere sizlerin huzurundayız” dedi. Protokolde emeği geçenlere şükranlarını sunduğunu ifade eden Genel Müdür Bozgeyik, “Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, ekonomimize artı değer koyacak her türlü projeyi inşallah bakanlarımızın ve hükümetimizin desteğiyle harekete geçireceğiz” diye konuştu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ise iki köklü kuruluşun işbirliğinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni etti. PTT ile yaptıkları işbirliğinin, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde başlattıkları değişim çalışmalarının en önemli ayaklarından birini oluşturduğunu belirten Genel Müdür Poyraz, 535 bin Tarım Kart ile birlikte hizmetin çiftçinin ayağına götürüleceğini kaydetti.