PTT, İZMİR’DE ÖNEMLİ İŞBİRLİKLERİNE İMZA ATTI

Türkiye’de dijital dönüşümün öncü kurumlarından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), yenilikçi ve pratik elektronik hizmetleriyle hayatı kolaylaştırmaya ve bu alandaki tecrübesini farklı kurumlarla paylaşmaya devam ediyor. Bu çerçevede, PTT A.Ş. ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter entegratörlüğüne ilişkin usul ve esasları belirleyen bir işbirliği protokolü imzalandı. PTT A.Ş.’nin Dokuz Eylül Üniversitesi’ne e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-Fatura Saklama olmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı e-Dönüşüm hizmetlerini vermesine yönelik protokole, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar imza attı.

“Bir ilki gerçekleştiriyoruz”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, iki kurum arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayarak, protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye’de ilk defa bir üniversitenin e-Dönüşümüyle ilgili işbirliği protokolüne imza attıklarını belirten Genel Müdür Bozgeyik, “Ülkemizdeki üniversitelerle PTT’mizin bütün faaliyet alanlarına ilişkin çalışmalar yürütüyoruz, ancak e-Dönüşüme yönelik bu işbirliği bir ilk olma özelliği taşıyor. Bir dünya markası olarak, bu ülkenin istiklalinde ve istikbalinde yer alan bir anonim şirket olarak öğrencilerimizin, gençlerimizin, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, huzur ve mutluluklarını artırmak üzere teknolojik uygulamalarımızı da hizmete sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Önemli kazanımlar sağlayacak”

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar ise PTT ile birlikte bir ilke imza attıkları işbirliği protokolünün gerek her iki kuruma gerek üniversite öğrencileri ve çalışanları ile halka önemli kazanımlar sağlayacak gelişmelere vesile olacağına inandığını belirterek, “Çok değerli PTT Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Yaygın PTT işyerlerinden fatura tahsilatı

PTT A.Ş., İzmir Doğalgaz ile de bir işbirliği protokolü imzaladı. Buna göre, İzmir Doğalgaz abonelerinin fatura bedellerinin tahsilatı ile güvence bedeli ödemeleri PTT işyerlerinden gerçekleştirilebilecek. Protokole PTT A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kenan Bozgeyik, İzmir Doğalgaz adına ise Genel Müdür Ahmet Yetik imza attı.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, İzmir Doğalgaz ile yaptıkları işbirliğinin önemini vurgulayarak, “Hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek, hayatı kolaylaştırmak, hizmet maliyetlerini aşağıya çekmek için ne gerekiyorsa İzmir Doğalgaz ile birlikte yapacağız. Kurumlarımız arasındaki işbirliğinin önümüzdeki dönemde gelişerek devam edeceğinin müjdesini de vermek istiyorum” dedi ve işbirliği protokolünün hayırlı olmasını temenni etti.

İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ise PTT’nin iş yapış şekli ve güvenilirliği göz önüne alındığında bu işbirliğinin kendileri için olmazsa olmaz bir nitelik taşıdığını ifade ederek, “İnşallah, PTT ile çalışmalarımız genişleyerek devam edecek” diye konuştu.