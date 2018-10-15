PROMOTÜRK’TEN TİM İSYANI

Bünyesinde yarım milyondan fazla kalifiye çalışanın bulunduğu promosyon sektörü, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bürokratik uygulamalarını azaltmaya çağırdı.

Türkiye’de 62 bin 400 adet hizmet veren firmayı bünyesinde bulunduran sektörün temsilcisi Promosyon Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, düzenlediği basın toplantısında ekonomi yönetimine çağrıda bulunarak, İhracatçıdan peşin alınan binde 1-2’lik dolar cinsinden kesinti uygulamasına son verilmesini istedi.

Başkan Güler, açıklamasında sektörün son 7 yılda alınan yasaklama ve kısıtlama kararları ile sık sık darboğazdan geçtiğini belirterek, şunları söyledi: “Türk promosyon üreticileri her yasaklama kısıtlama kararının ardından kendini yenilemeyi başardı. Sektörde iç yasaklamalar yüzünden dışa açıldı. İhracat rakamlarımız hızla artarken, bürokratik engeller de çoğaldı. Sektörün önündeki engellerden biri üreticilerden alınan peşin alınan İhracatçı Birlik Kesintisi, yıllık 220 milyon doları bulmaktadır.

Ekonominin canlandırılması için yürütülen kampanyalara öncelikle TİM, İTKİB gibi STK’lar da destek vermeli. Gelirlerinden üretici lehine fedakarlıkta bulunmaları gerekmektedir. Ki, sektörlere motive verebilsin. Böylesi zorlu süreçlerde sürekli üreticiden fedakarlık beklemek tüm sektörlere en büyük zararı vermektedir. Bankalar, kamu kuruluşları, ihracatçı çatı örgütleri de üzerine düşeni yapmalıdır. Tüm ihracatçıların motiveye ihtiyacı olduğu bu dönemde küçük bir adım üreticilerimize heyecan verecektir.

TOBB artık bizi sektör olarak tanımalı

Türk promosyon sektörünün Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezlerinden biri olduğunu belirten Ercan Güler, “Bugün Türk ihracatçısının tamamı yerli ve milli sayılabilecek Türk Malı damgalı ürünleri içeren sektörümüzün başarısı ortadadır. Avrupa’da çevreye duyarlı kaliteli standardı yüksek promosyon ürünlerinde Made in Turkey yazıyorsa sektörümüze ekonomi yönetiminin daha çok destek vermesi lazım. 3 binden fazla ihracat kalemine sahip olan Türk promosyon şirketleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından artık sektör olarak ilan edilmesi gerekmektedir.” Diye konuştu.



